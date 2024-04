No podemos quedarnos en qué no se hizo sino en solucionar: Sarabia por crisis de energía

Ante los empresarios que se reúnen en la asamblea de la Cámara Colombo Americana este martes, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, se pronunció sobre la crisis de energía.

“La energía es prioridad en este momento para el Gobierno Nacional, poder sentarnos con generadores, comercializadores y cómo realmente buscamos soluciones. Yo creo que la clave de estas mesas es que no podemos quedarnos en qué pasó, qué no se hizo, por qué no me contestó, sino realmente tenemos un problema, tenemos una coyuntura, cómo avanzamos y cómo solucionamos, porque si nos vamos a encasillar en discusiones no vamos a tener un resultado exitoso y pronto y creo que una coyuntura como esa necesita realmente una disposición de todos para avanzar”, dijo.

Un mensaje que no cayó muy bien a algunos empresarios del sector de la energía pues le dijeron a W Radio que desde hace más de ocho meses han alertado del estrés del sector y de tomar medidas para evitar un racionamiento, como se vive hoy en día en algunas regiones del país.

Al cerrar su mensaje, Sarabia les dijo: que “hoy nos necesita Colombia realmente entregando propuestas para construir país y no subidos en un ‘ring’, que en esta pelea nadie va a ganar”.