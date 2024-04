Tunja está obligado a recibir los residuos sólidos de 126 municipios

Tunja

Después de una citación que hizo la Procuraduría General a las alcaldías de Tunja, Sogamoso, Duitama y Oicatá se determinó que la capital boyacense debe disponer los residuos sólidos de 126 municipios en el Relleno Sanitario de Pirgua.

De acuerdo con la secretaria de Medio Ambiente de la ciudad de Tunja, Nataly Yohana Callejas, la Procuraduría les hizo un llamado de no cerrar las puertas del relleno sanitario para recibir los residuos de 126 municipios de municipios de Boyacá, Santander y Cundinamarca.

“La Procuraduría nos deja un mensaje claro a nosotros como administración y es que nuestro relleno es un relleno regional que por norma nacional no puede cerrar sus puertas a los municipios que requieran hacer esa disposición final, sin embargo, hoy nosotros tenemos esa preocupación como municipio porque nuestro relleno en una fase inicial tenía una disposición para 66 municipios, incluido Tunja, y con ello teníamos un reporte de una vida útil del relleno de 40 años, hoy con esta emergencia que se presenta de alguna manera con que los municipios no puedan hacer disposición final, hoy recibimos residuos como lo hemos manifestado de diferentes municipios del departamento y también municipios de Santander y Cundinamarca, en total 126 municipios hacen disposición en Tunja y con este llamado que nos hace la Procuraduría a no cerrar las puertas”, aseguró Nataly Callejas, secretaria de Medio Ambiente de Tunja.

La funcionaria indicó que con esta decisión de la Procuraduría la vida útil del relleno se reducirá considerablemente.

“Con este llamado que hace la Procuraduría a no cerrar las puertas, a trabajar en las primeras fases, sigue quedando el interrogante de cómo desde Tunja pudiéramos llegar a intervenir cuando finalmente ya es una decisión que supera las competencias del municipio y que de acuerdo con el reporte de nuestra autoridad ambiental se reduce esa vida útil del relleno a 7 años”, afirmó.

Por último, Nataly Yohana Callejas envió un mensaje a los habitantes de la vereda de Pirgua, quienes el pasado 4 de marzo protestaron por el recibo de los residuos sólidos de otros municipios y departamentos en la capital boyacense.

“En definitiva el llamado que hace la Procuraduría responde a este trabajo que se ha venido haciendo, por supuesto desde el liderazgo comunal, pero también desde la Administración Municipal donde el claro mensaje a los ciudadanos de Pirgua es que nosotros como administración entrante hemos priorizado el tema de residuos, la autoridad ambiental incluso en esta reunión hizo un llamado a los demás municipios y nosotros dejamos claro que desde enero de este año hemos venido trabajando en nuestro Plan de Desarrollo, por supuesto también nos sumamos a esas iniciativas y celebramos las iniciativas en separación, tratamiento, aprovechamiento, fortalecer nuestras asociaciones, en revisar proyectos con cierre financiero que nos ayuden a buscar en todas estas fases para disminuir la carga de residuos que llegan a nuestro relleno sanitario y que por supuesto, es una labor de todos los municipios que hacen disposición final, pero que finalmente hoy seguimos en diálogo con nuestro ente de control, la Procuraduría quien será quien tome cartas en el asunto y quien tiene la autoridad para hacer el llamado a los demás municipios a que efectivamente hablemos sobre esa fase final que es disposición de residuos en los rellenos”, agregó Callejas.