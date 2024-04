Fiduprevisora está entregando contratos a IPS para que los firmen a ‘ojo cerrado’

Siguen las alertas frente al nuevo modelo de salud para los profesores, pues W Radio conoció en exclusiva que la Fiduprevisora está enviando a las IPS contratos per cápita para que los firmen “a ojo cerrado”, ya que, aunque saben el monto que les van a pagar (de hecho algunos contratos son superiores a 6.700 millones de pesos), las IPS no saben aún los requisitos técnicos, es decir, no se tiene claro cómo será en la práctica la operación del servicio.

Pero eso no es todo, la Fiduprevisora también cambió el manual de contratación hace una semana para poder contratar a los 8.000 proveedores de salud, allí dice que solo se necesita que los proveedores se registren en la página para ser parte del banco de prestadores de servicios y, según la discrecionalidad de la Fiduprevisora, los eligen.

De este modo, a dos días de iniciar el nuevo modelo, no existen referencias y contrarreferencias, no es claro cuáles son las IPS de atención primaria, los maestros tampoco saben cómo se garantizarán los servicios de urgencias, no saben cómo van a reclamar sus medicamentos y no se conoce el sistema con el cual van a acudir a la atención de los servicios.