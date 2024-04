Alcalde de Cúcuta denuncia persecución política por parte del Procurador Regional

Cúcuta

En las últimas horas el alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo publicó un video a través de su red social X, donde denunció que estaba siendo víctima de una persecución política por parte del Procurador Regional.

“Este es un mensaje para la Procuradora Margarita Cabello: Procuradora, el Procurador Regional Omar Javier García me ha venido mandando una serie de mensajes en los cuales dice que me va a destituir, que hoy a las dos de la tarde no vaya al despacho porque supuestamente él va a ir con todo a sacarme de allá” dice Acevedo en su video.

Incluso, denunció que “él es un actor permanente en política acá en la ciudad de Cúcuta”.

Aseguró el mandatario de los cucuteños que recibió llamadas de la gobernación de Norte de Santander dándole a conocer “que me iban a tumbar” haciendo referencia a su cargo como alcalde. Además, que el Procurador Regional había hablado con dos de sus funcionarios a quienes les había asegurado lo mismo.

Concluyó indicando que “creo en usted doctora Margarita Cabello, creo en la institución y me gustaría que por favor pusiera sus ojos en la ciudad de Cúcuta. Acá hay una persecución hace unos días, en unos medios de comunicación y con muchas cosas que han venido pasando (…) actuemos en el marco de la ley”.

De momento no se ha presentado ningún pronunciamiento por parte de la Procuraduría frente a este video publicado por el mandatario.