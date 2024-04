“Negociaremos, si el rector Cheyne se aparta de su cargo”: hablan profesores de U. Rosario

Más de 130 profesoras y profesores de la Universidad del Rosario se unieron en una carta para pedirle al rector, Alejandro Cheyne que se aparte de su cargo. Esto después de las múltiples denuncias realizadas en W Radio por despidos injustificados, presunto tráfico de influencias y presuntos malos manejos financieros.

“Rechazamos que en sus intervenciones en distintos medios se sugiere que las críticas y solicitudes de rendición de cuenta presentadas por diversos actores de la comunidad rosarista constituyan un intento por desprestigiar a la universidad y se basen en apreciaciones infundadas. Por el contrario, los diferentes comunicados e informes que han salido a luz en los medios de comunicación presentan evidencias concretas a las que en sus intervenciones no responde con claridad”, señala el comunicado.

Ante los micrófonos de la W habló la profesora Carolina Giraldo de la Escuela de Ciencias Humanas y señaló que es lamentable el silencio institucional que ha decidido tener la rectoría.

“No nos han dicho nada diferente a lo que ustedes han visto en las desafortunadas comunicaciones. Primero un documento escrito de una página en la que dice que está absolutamente todo bien y el más desafortunado video que se presentó el domingo del cual las entrevistas que dio a los diferentes medios, que como ustedes lo dicen, lo hace a medios que son distintos a los que lo han interpelado y que se han documentado muy bien sobre este asunto. No hemos recibido nada diferente a decir “todo está bien” “estamos abiertos al diálogo” pero ellos ponen las condiciones para hablar. Nos dicen cuándo, cómo y de qué hablar. Para nosotros es innegociable la renuncia del rector, Alejandro Cheyne. Cuando él dé un paso al costado, estaremos dispuestos a negociar”, dijo.

También señaló que no tiene miedo de recibir posibles represalias después de la entrevista.

“Esa pregunta me han hecho muchas veces, pero en este momento en el estado en el que se encuentra la universidad, deslegitimación y desprestigio por parte del rector, creo que no tenemos nada que perder. Esto no es un tema de una semana, de un mes, es un tema de años desde que él asumió la rectoría en el 2018. Hemos tenido situaciones críticas que él ha tapado y estamos en un momento tal en el que sentimos que ya no podemos más. No tenemos nada que perder. Es él o es la institución”.

También estuvo ante los micrófonos de la W el profesor de la facultad de Jurisprudencia, Julio Duran.

“Desde el punto de vista estrictamente jurídico, hay una preocupación y es que desde la estadía de Alejandro Cheyne, lo que está haciendo es permitir seguir encubriendo lo que ha venido realizando desde hace más de 7 años. Aquí el tema es que más allá del indicio grave que él no sea capaz de renunciar, es que se mantenga haciendo otras actividades para encubrir. No solo es la situación financiera, también incluye la precarización a la que hemos sido sometidos tanto los estudiantes como el cuerpo profesoral. La investigación, los grados que se otorgan a las personas han sido reducidos, Ha sido una situación que pone en riesgo la integridad de los profesores”.

Habló sobre la carta del abogado Manuel Fernando Quinche, solicitando su reintegro a la universidad después de haber sido despedido.

“El despido injustificado del profesor es falso. Están poniendo a Manuel Fernando a tener que lidiar con una situación, la cual él nunca aceptó. Es el profesor más citado en la academia. Esto abre mucho los ojos cuando vemos que Quinche es retirado. Nos pone muy en alerta. Hemos estado en una precarización que ya decimos que es necesario que haya un cambio”.

Otra de las voces que se suman a este llamado es la de la profesora de la Escuela de Ciencias Humanas, Beira Aguilar.

Comentó que se tiene que reestructurar el modelo de gobernanza de la universidad.

“Aquí hay un gran problema de legitimidad y de confianza que se ha perdido absolutamente por la administración del señor Cheyne. Por eso estamos pidiendo que de un paso al costado para empezar una discusión que es urgente. La universidad en sus 370 años responde a unas reglas y ciertas tradiciones. Lo cierto es que la tradición tiene que dialogar también con los cambios que socialmente y académicamente vivimos. Hoy no es la misma universidad que vivimos hace 370 años. Es importante que podamos participar activamente”, dijo.

También se refirió a la colegiatura que conforman los 15 estudiantes más destacados de la universidad.

“Es una figura que quizás debería ampliarse a un mayor número de estudiantes o tener quizás una función simbólica que definitoria de la elección del rector”.

