Atrasada entrega total del sistema video vigilancia en el Centro Histórico de Cartagena

Cartagena

Desde antes de finalizar el año 2023 se tenía prevista la entrega del sistema de cámaras de videovigilancia en el Centro Histórico de Cartagena, el cual registra atraso por cuenta de una autorización del Ministerio de Cultura.

INFOTIC S.A., empresa a cargo del millonario contrato cuestionado por el exalcalde William Dau quien aseguró desconocer la firma de este durante su gobierno, informó que hace falta la instalación de cámaras sobre edificaciones de patrimonio histórico por ello requieren permiso del gobierno nacional, “el Ministerio de Cultura está entorpeciendo el proyecto”.

“El proyecto Centro Histórico y Chambacú cobija la primera fase que es el tema de cámaras y monitoreo directamente conectado a la Policía Nacional, de las 28 cámaras que se tenían planeadas instalar hasta el momento hemos avanzado con 20 en el Centro Histórico, hacen falta terminar trabajos para 8 cámaras, pero esas están dependiendo de una autorización del Ministerio de Culturas”, dio a conocer Adolfo Antonio Tejada Díaz, representante legal y presidente ejecutivo de INFOTIC S.A.

Expresó, “como la instalación se hace sobre edificaciones que son de patrimonio histórico, en el recorrido inicial que se hizo y los permisos fueron avalados, pero luego el Distrito nos dice que tenemos que adicionar el permiso del Ministerio de Cultura autorización que deben darle a Distritseguridad para culminar los trabajos en las edificaciones”.

“Desde la Alcaldía de Cartagena están muy pendiente de que se culmine ya ese proceso”, puntualizó.

El contrato del sistema de cámaras de videovigilancia en el Centro Histórico de Cartagena, tiene un monto de $4.996 millones, y tuvo una adición de $500 millones.

“Esa adición que se hizo de $500 millones para los metros lineales de fibra óptica, para no romper las calles tuvimos que hacer muchos más metros lineales de intervención de fibra óptica y rodear el Centro Histórico, así no se vieron perjudicado los establecimientos porque no hubiese tocado cerrar calles”, indicó el representante legal y presidente ejecutivo de INFOTIC S.A.

Ante los cuestionamientos que ha tenido el contrato, Adolfo Antonio Tejada Díaz, aseguró que todo lo ha realizado bajo lo establecido en la ley y buscan seguir trabajado con el gobierno de Dumek Turbay.

“Apenas se van instalando las cámaras se entregan conectadas a la Policía en su entro de monitoreo, tenemos todos los equipos y todo entregados en las bodegas en Cartagena; Distriseguridad tiene todo recibido, lo que pasa es que hasta que no culminemos no se hace oficial, por eso es nuestra presión culminar rápidamente el contrato. Ha habido costos que hemos asumido nosotros, pero no es nada que vaya a perjudicar la ciudad por sobre costos”, afirmó Tejada.

INFOTIC evalúa posibles intervenciones que se haría en el resto de la ciudad, para hacer mantenimiento a las cámaras de seguridad; trabajan para que, pese a las criticas Alcaldía le apropie un presupuesto para continuar con otro proyecto, “nosotros estamos insistiendo a Distriseguridad”.

“Lo bueno es la continuidad del proyecto sin tener bloqueo de una administración a otra, si bien nosotros este contrato lo hicimos con la administración de William Dau la nueva administración vio con muy buenos ojos este contrato; creo que ha sido el único contrato que no ha objetado la nueva administración y por eso le ha dado continuidad al proceso”, enfatizó.

Se espera que, el jueves 30 de mayo finalice la instalación de cámaras de seguridad en su totalidad.

El proyecto consiste en optimizar e integrar todos los sistemas tecnológicos de seguridad en el Centro Histórico, tales como: cámaras de video vigilancia, alarmas comunitarias, la línea de atención 123 y otras tecnologías, incluyendo a las autoridades en la prevención y alerta oportuna que genere una respuesta efectiva para la persuasión de los delitos.

El sistema de video vigilancia, que incluye grabación y monitoreo en tiempo real desde la Policía Metropolitana de Cartagena, permite contrarrestar actividades contrarias a la convivencia ciudadana en atención a la elevada actividad turística, comercial, patrimonial, bancaria y de eventos nacionales e internacionales en estos sectores de la ciudad.