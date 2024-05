Tras la salida del general Luis Ospina, no se descartan nuevos movimientos en el Ejército

Tras la salida del general Luis Ospina como comandante del Ejército Nacional, para dar paso a la llegada del general (r) Luis Cardozo, La W estableció que no se descartan más movimientos en las próximas semanas en la institución. Esto, una vez se haga el traspaso de mando entre los altos oficiales.

Sin embargo, la decisión ha generado polémica: “esto no se puede aceptar. Era una línea roja que no se podía sobrepasar. Se acaba de romper la institucionalidad del Ejército, no se puede aceptar”, indicó un alto oficial a W Radio.

“Es como un mensaje para todos los que están activos, de cómo como si ustedes no sirvieran y nos toca traer alguien de afuera porque ustedes no dan la talla, ese es el mensaje que se envió con la llegada de ese General”, añadió otro oficial consultado.

Es decir, con la llegada de Cardozo, se podrían dar los movimientos, como es costumbre cuando ocurren los relevos. Por eso, la W, pudo confirmar por ejemplo que el cargo de segundo comandante del Ejército Nacional estará en vilo, ya que a pesar de que el general Omar Sepúlveda ocupa esa plaza, suenan algunos nombres para reemplazarlo.

Incluso el general (r) John Rojas, quien denunció en W Radio un montaje en su contra, podría ser una de las opciones para reemplazar a Sepúlveda o para volver al Cauca en donde fue comandante del Comando Específico.

En ese Comando Específico está el general Federico Mejía, que según dijeron fuentes militares se encuentra en una capacitación en el exterior pese a que su nombre suena también para salir del Ejército tras las denuncias del general Rojas, que lo señalan como uno de los responsables del montaje en su contra.

De hecho, hasta hace unas semanas los nombres del general Erick Rodríguez, comandante del Comando Conjunto; y de Hugo López, quien es representante de los militares en la mesa con el ELN y el propio Omar Sepúlveda.

En la tarde de este lunes 20 de mayo, se confirmó la noticia que se venía manejando desde hace varias semanas, sobre la salida del Comandante del Ejército Nacional el General Luis Ospina, quien estuvo frente a la institución cerca de dos años, una vez el presidente Gustavo Petro asumió la presidencia de la República.

Durante este tiempo, fueron varios los escándalos que generaron polémica en la opinión pública. Uno de ellos, los seguimientos que se le habrían hecho al profesor de inglés de la esposa del general Luis Ospina, utilizando la inteligencia militar, además, la incursión de uniformados en Tierralta, Córdoba y otros escándalos habría generado la salida.

Sin embargo, La W confirmó que la decisión se terminó de tomar hace pocas semanas, luego de la polémica por el informe sobre el robo de municiones, en el Ejército nacional, ya que las cifras que había dado el presidente Gustavo Petro no correspondían a un millón como se dijo en rueda de prensa.

“Al ver estas cifras pudimos ver que había una confusión tal vez con los cuadros, los cuadros que se presentaron son entendibles (…) estamos aclarando eso para dar más tranquilidades, hay una semaforización que corresponde a rojo, amarillo y verde, allí faltó esa explicación más puntual de indicarle al Presidente cuando se le entregaron las cifras”, dijo en su momento en diálogo exclusivo con la W, el comandante del Ejército.

Aparte de este tema, la crítica situación que se vive en el departamento del Cauca, con la escalada terrorista por parte de las disidencias Farc, obligó al gobierno nacional a tomar la decisión de relevar de su cargo al General Ospina. de hecho, algunas fuentes indicaron a este medio, que “faltaba liderazgo” para retomar el orden público en el departamento del Cauca. “Hace poco asesinaron a soldados y el general no apareció allá”.

Esta no sería la única razón, pero sí la de más peso explicó otra fuente a la W. Eso sin contar, las denuncias sobre supuestos montajes contra el general (r) John Rojas que denunció los hechos en W radio. Ante este escenario, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, han designado al mayor general (r) Luis Emilio Cardozo Santamaría como nuevo comandante del Ejército Nacional. El general (r) Cardozo Santamaría se reincorporará a la institución

Cabe señalar que el general (r) Cardozo Santamaría, oriundo de Yotoco, Valle del Cauca, hace parte del arma de Ingenieros Militares y cuenta con más de 35 años de experiencia en la institución. Además, el Coronel (r) Juan Carlos Mazo quien asesora al gobierno en temas de inteligencia y está al frente de Indumil, fue clave en la llegada del nuevo comandante del Ejército.

Según el Ministerio de Defensa, el general (r) Cardozo Santamaría durante su carrera “ha asumido importantes responsabilidades como: comandante del Comando de División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército, comandante de la Octava División y comandante del Comando de Ingenieros Militares”.