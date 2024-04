Quienes grabaron video porno en parque de Bucaramanga tendrían permiso de la alcaldía

Bucaramanga

Sigue la polémica luego de que se conociera un video pornográfico que fue grabado en un parque de Bucaramanga y luego de que el alcalde, Jaime Andrés Beltrán, regañara a los protagonistas e incluso dijera que había que ‘darles juete’ por lo que habían hecho en un espacio familiar.

Sin embargo, Kitty, la protagonista de este video señaló que el video había sido grabado desde hace cinco meses, incluso que tenían permiso por parte de la Alcaldía de Bucaramanga para hacer las tomas dentro del parque. Además, aseguró que se había hecho en un día y un horario en donde no transitaran menores de edad por la zona.

“El intro sí se hizo en la vía del parque, nada de desnudos hasta estar en una zona oculta nunca ingresé sin permiso. Porque literalmente todo lo tenían cuadrado, temas en los que no me meto. A mí me dicen “vamos a grabar”, imagino que todo está cuadrado. Todos me juzgan a mí cuando no fui la única persona en la producción. No tengo idea de cómo sacaron el permiso para grabarlo, es algo que no me incumbe, solo soy una actriz”, señaló Kitty.

Luego de que se conociera este video, a la mujer se le impuso un comparendo por realizar actos sexuales o exhibicionistas en la vía pública o en lugares expuestos a ésta y tendrá que pagar una multa cercana a los $690.000