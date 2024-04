No soy pendeja para que me vengan a meter los votos: Paloma Valencia a María J. Pizarro

Un nuevo agarrón se registró este miércoles durante el segundo debate de la reforma pensional. La senadora Paloma Valencia denunció la supuesta votación de dos senadores que, según ella, no estaban presentes en el recinto. Sin embargo, en medio de la controversia, la Secretaría General señaló que sí se encontraban allí.

Ante lo sucedido y en medio de los gritos que se intentaban imponer en la Plenaria, la vicepresidenta, María José Pizarro, negó reabrir la votación de los artículos en los que supuestamente se incluyó a congresistas ausentes.

“Yo a usted le ha tratado con sumo respeto. Yo le pido, por favor, también respeto hacia mí. Se lo pido. Tiene usted el uso de la palabra para su moción de orden”, le dijo Pizarro a la senadora Paloma Valencia.

Así, la senadora del Centro Democrático respondió a Pizarro afirmando que no le faltaba al respeto a nadie, pero que tampoco es “pendeja”, insistiendo en que le querían “meter votos”.

“Yo estaba aquí mirando y en ningún momento el secretario anunció el voto del senador Miguel (Barreto), aquí los votos tienen que ser públicos y no después de que se han cerrado las votaciones”, enfatizó la congresista uribista.

Asimismo, explicó que se habría “hecho trampa en esta votación”, ya que, según dijo, se iban a votar “los artículos 11, 18 y 63 y terminaron votando artículos que no se le permitió discutir a quienes estábamos saliéndonos. Incluyeron el artículo 64, 65, 70 y 72, donde, entre otras cosas, teníamos proposiciones que no se discutieron. Aquí no nos van a hacer trampa porque las mayorías se construyen con transparencia y el respeto empieza por defender las leyes que rigen en el Congreso”, concluyó.

Vea la discusión en este video

#NoticiaW | Nuevo agarrón en debate de reforma pensional. Paloma Valencia denunció supuesta votación de dos senadores que, según ella, no estaban presentes. Sin embargo, la Secretaría señaló que sí se encontraban allí. Vicepresidenta, María J. Pizarro, negó reabrir la votación. pic.twitter.com/dOufJcqPsT — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 18, 2024

La discusión de esta reforma ha estado marcada por varias polémicas, sin embargo, el Gobierno ha asegurado mayorías para que la iniciativa avance.