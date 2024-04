Senadores reclaman a Francisco Santos por carteles donde los señala de robar pensiones

Senadores de distintos partidos políticos reclamaron este miércoles al exvicepresidente Francisco Santos, quien en las últimas horas ha publicado en su cuenta de X (@PachoSantosC) las fotografías de varios de ellos, señalándolos de “robar” las pensiones de los colombianos por su apoyo a la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro.

Santos acusó directamente a 21 congresistas de distintos partidos políticos de cometer “un robo a mano desarmada” e invitó a marchar el próximo domingo 21 de abril con carteles en los que aparecen nombres, fotos y el mensaje “expropió nuestra pensión; cómplice de robo”.

Estos te robaron tu pensión. NUNCA los olvides. Un robo a mano desarmada. ¿Tienes pensión? En 5 años vas a tener la mitad y en 10 no hay como pagarla. ¿Hoy Cotizas? Olvídate de esa plata. Estos son los ñ responsables. No los olvides. Circula esto por redes y marcha el 21 con su… pic.twitter.com/pErncerA9m — Pacho Santos (@PachoSantosC) April 17, 2024

Ante la situación, los congresistas rechazaron los mensajes asegurando que defienden el proyecto por convicción y con líneas rojas, y que las publicaciones los exponen y ponen en riesgo.

“A lo que hemos llegado por un like, por una confrontación política y por el famoso 2026. Como Partido Liberal pido que nos respeten. Estamos apoyando algo en lo que creemos y en lo que no hemos creído del Gobierno no lo apoyamos y muchos del Partido Liberal no votamos por Gustavo Petro. No nos pongan en la Picota pública; así no es”, precisó el senador John Jairo Roldán.

El congresista advirtió además posibles implicaciones penales por presunta instigación de violencia contra servidor público que, según el Código Penal, implicaría una pena de hasta 240 meses.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rechazó en nombre del Gobierno los mensajes e hizo un llamado a la sensatez en medio del debate.

“Esta sociedad necesita líderes sensatos; no necesita pirómanos, necesita bomberos. El Gobierno Nacional no puede compartir lo expresado por el señor exvicepresidente, que es muy grave. ¿Se imaginan si en Bogotá, por ejemplo, existiese el Bloque Capital lo que podría ocurrir? Estarían colocando a unos señores congresistas que están haciendo un debate legítimo, frente a los cuales tuvimos que hacer muchas conversaciones, ceder en posiciones para llegar a un acuerdo”, precisó el jefe de la cartera política.