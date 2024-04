Indagan al alcalde de Repelón, Atlántico por maltrato verbal a rectora de un colegio

Barranquilla

Recientemente se conoció que el ente de control investigará al alcalde del municipio de Repelón, en el Atlántico, Jorge Reales, por maltratar verbalmente a la rectora de una institución educativa.

La situación generó un fuerte rechazo, después de que se viralizaron videos a través de redes sociales en los que se evidenció el comportamiento del mandatario.

Por los hechos, desde la Procuraduría Regional del Atlántico iniciarán una indagación preliminar para determinar si hubo alguna falta en las acciones de Reales.

El episodio se generó en el marco de una reunión citada con padres de familia, estudiantes y docentes del Colegio Kennedy.

En el encuentro se buscaban concretar soluciones a problemáticas de la institución como daños en la infraestructura y redes, ya que la misma presenta daños eléctricos.

Al parecer, la respuesta del mandatario se generó después de que la rectora interrumpiera su discurso a la comunidad.

“A mí me hace el favor y me respeta. Usted puede ser la rectora del colegio pero le voy a dejar algo claro: usted no está por encima de mí”, dijo el alcalde en medios de gritos, mientras la funcionaria le pedía no levantarle la voz.