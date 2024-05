Colombia no tendrá cooperación con Israel si continúa el genocidio: Nour Odeh, analista

Nour Odeh, analista política, activista, e investigadora, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de cortar decisiones diplomáticas con Israel.

De acuerdo con la exportavoz de la autoridad de Palestina, “la decisión de Colombia es muy importante porque es una manera en que los países pueden decir a Israel que hay consecuencias por sus crímenes. Cometer un genocidio es un crimen y no es aceptable y Colombia no va a ser parte de una cooperación con Israel si continúa matando al pueblo palestino”.

Asimismo, comentó que hasta el momento, Netanyahu no ha sentido la presión para parar el genocidio, “él piensa que puede hacer lo que quiere, que puede cometer más bombardeos y matar a más niños palestinos sin tener problemas con el resto del mundo y que mientras tanto, EE.UU. va a seguir dándole armas y apoyo financiero”.

Por otra parte, señaló que es probable que más países se sumen a la decisión de romper relaciones con Israel, “hemos visto mucho movimiento en Europa en donde hay relaciones económicas y militares con Israel que están ahora muy conscientes del peligro de continuar con las relaciones con Israel y hay movimientos para parar esa cooperación, esto es algo muy importante porque es la única manera de tener esperanza”.

Asimismo, Odeh destacó que el presidente Gustavo Petro es muy claro en su decisión para hacer lo que es correcto, “para defender la humanidad, porque un genocidio es un ataque contra toda la humanidad, no podemos aceptar regresar a un tiempo en donde se podía cometer ese tipo de crímenes. Colombia hizo esto porque no pude soportar el genocidio y es su derecho, es no tiene que ver con ningún grupo”.

