Inauguran Centro de Felicidad en Montería: un aporte de la academia a la sociedad

Montería

En el marco de los 50 años de historia de la Universidad del Sinú, Elías Bechara Zainúm, fue inaugurado este 19 de abril el primer Centro de Felicidad en una institución académica en Colombia. Se trata de ‘Flow’, una innovadora obra que contempla prácticas beneficiosas para el bienestar físico, emocional y mental de las personas.

Durante un año, profesionales del área de arquitectura de Unisinú trabajaron en este proyecto que contó con la asesoría de reconocidas figuras internacionales en yoga y meditación, como Sadjivi Saraswati Bawaswati y Swamiji Chidananda, este último líder del Parmarth Niketan en Rishikesh, India.

“Se llama Centro de Felicidad porque es un espacio diferente, porque va a permitir que el estudiante se sienta libre, sin ataduras. La arquitectura tiene el poder de transformación de las personas; este centro lo pueden utilizar tanto estudiantes como docentes, incluso el público externo”, sostuvo el director del programa de Arquitectura de Unisinú, José David Hernández Sandoval.

Uno de los protocolos contemplados para vivir la experiencia ‘Flow’, es quitarse los zapatos. Este es el primer ritual de liberación.

“El protocolo es fundamental para conservar la higiene y limpieza del lugar, donde se van a realizar varias actividades de meditación”, agregó el profesional de la arquitectura.

En ese sentido, las directivas de la Universidad del Sinú, destacaron que “a través de diversos intercambios, distinguidos profesores de yoga y meditación impartirán clases en Montería, mientras algunos colaboradores de la universidad serán formados en la India por expertos de renombre internacional para luego compartir su experiencia en el país. Además, Flow se compromete socialmente a ofrecer clases gratuitas de yoga y mindfulness a la comunidad universitaria”.

De acuerdo con la vicerrectora de Innovación y Desarrollo (e), Andrea Ortega Bechara, “con el Centro de Felicidad Flow, nuestra visión es convertirnos en un referente reconocido a nivel regional en la promoción y el fomento de la salud mental. Buscamos ser un lugar de inspiración y transformación, donde las personas puedan desarrollar herramientas y fortalecer las habilidades blandas para aprender a enfrentar el trauma, la depresión, el bulling el estrés, cultivar la felicidad y vivir una vida plena y equilibrada”.

Mientras, la rectora de la Universidad del Sinú, sede Montería, Adriana Suárez, resaltó que “estamos muy contentos de entregarle a Colombia, Córdoba y Montería este Centro de Felicidad Flow, para dejar fluir, dejar amarnos, querernos y por eso invitamos a todos para que vengan, porque es un regalo muy lindo que damos en el marco de los 50 años a los unisinuanos y a toda la gente que quiera venir. Vengan porque tendremos horarios especiales para todos, lo que queremos es que vengan, esta es una labor social muy hermosa. Los invito para que vivan la experiencia, no se las puedo contar, vengan a vivirla”.

Experiencia Flow:

Las sesiones en el Centro de Felicidad Flow constan de una hora, tiempo en el que cada persona tiene la oportunidad de reencontrarse con su ser, meditar y transportarse desde un mismo lugar a cualquier escenario que le brinde esa tranquilidad que solo se puede lograr a través de la mente.

Una de las experiencias la compartió la reconocida comunicadora social – periodista, Nidia Serrano, quien es docente en Unisinú.

“Fue una experiencia maravillosa porque nos invitaron a hacer un equilibrio entre cuerpo, alma y espíritu; pudimos tener la oportunidad de relajarnos y regalarnos un momento para nosotros mismos, totalmente desconectados del celular, de las tareas diarias que nos implican nuestras actividades. Lo que más me gustó es saber que somos dueños de nuestra mente, y podemos controlar el estrés, la angustia y, sobre todo, me llamó la atención esa nueva definición de esperanza: no significa ser optimista, sino que significa buscar una nueva ruta para lograr esas metas y retos que nos proponemos cuando tenemos dificultades”, expresó la comunicadora social.

Cabe recordar que el Centro de Felicidad Flow que estará ubicado en la sede Unisinú Montería, ocupará un área de 530 metros cuadrados y su diseño arquitectónico es siguiendo el concepto “Ede” ‘neuro bioarquitectura’. “Además, tiene como principio la utilización de elementos naturales, la maximización de la luz natural y la creación de ambientes acogedores y estimulantes”, puntualizaron directivas de Unisinú.

La celebración de los 50 años de la universidad continuará con una serie de actividades durante todo el mes de abril. Entre estas, se ha contemplado un concierto con el destacado artista vallenato Elder Dayán, Luister La Voz, Orquesta Súper Combo Latino, Charanga Joven y el conjunto vallenato Soles Unisinú. Esta actividad se ha previsto para el próximo 25 de abril del año 2024, a partir de las 5:00 p.m. en la zona del parqueadero, campus Elías Bechara Zainúm.

Experiencias Flow. Foto: Unisinú. Ampliar