Congresistas reaccionan a declaración de Petro tras masivas movilizaciones en Colombia

Los congresistas María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, Heráclito Landinez, del Pacto Histórico, y Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, pasaron por los micrófonos de La W para hablar sobre las masivas manifestaciones que se llevaron a cabo en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro en varias ciudades del país.

De acuerdo con la senadora Cabal, “si Petro quería constituyente primario, aquí lo tuvo libre, en las calles y no pagada.” Añadiendo que “debemos reflejar la unión que se vio en la calle, que fue sin partido, de cualquier movimiento político, pero lo que más se destaca es que entre diferentes tenemos la misma sensación: Petro no tiene derecho a acabar con la tranquilidad de los colombianos, Petro no es dictador, no se lo vamos a permitir”.

Asimismo, comentó que hay que llegar a un gran acuerdo nacional con o sin Petro, “porque si la dificultad es Petro, será el gran acuerdo nacional de sociedad civil y clase política que quiera proteger a Colombia y lo vamos a lograr con o sin Petro”.

En esa misma línea, la senadora Cabal indicó que el presidente Petro es su propio enemigo, “si nosotros logramos los puntos fundamentales, vamos a exigirle al presidente Petro que respete la institucionalidad. Yo no estoy diciendo que este acuerdo sea para sacarlo, él tendrá que enfrentar su juicio político, sin pensar en que se le dará un golpe blando ni duro, hay una sociedad mayoritaria porque Petro no tiene las mayorías hoy”.

Por su parte, el representante Heráclito Landinez, destacó que “es importante recordar que el presidente Gustavo Petro fue elegido para un periodo de 4 años. Somos una democracia y en la democracia hay elecciones periódicas y libres”.

“Es importante que nuestro Gobierno mejore la comunicación y sea más pedagogo en las reformas porque algunos de los que salieron a marchar desconocían el contenido de las reformas”, especificó.

Además, comentó que “el presidente es un demócrata. La manifestación de ayer es válida y legítima y tenemos que reconocer su voz, pero en algunos sectores se atacó la figura del presidente”.

Por último, la congresista Catherine Juvinao dio su opinión al respecto y aseguró que “es una lectura muy limitada decir que la marcha de ayer era una marcha de la derecha o del uribismo porque, para empezar, eso le otorga al uribismo un poder que ya no tienen en el país. La marcha de ayer fue diversa”.

Según Juvinao, “uno esperaría que el presidente Petro tuviera la grandeza que Iván Duque no tuvo en su momento. Iván Duque estigmatizó, menospreció las marchas y luego por eso se eligió a Gustavo Petro, entonces ahora que elegimos a Gustavo Petro para que materializara esas transformaciones, no puede ser que el Gobierno se sienta derrotado y asuma una actitud aún más soberbia, estigmatizando a los marchantes”.

Por último, mencionó que “todavía se pueden hacer muchos acuerdos, el presidente todavía puede cambiar de actitud, la pregunta es si lo hará, a juzgar por los mensajes que dio en X, pareciera que se va a arrinconar aún más y va a entrar en la dinámica de responder una marcha con otra marcha”.

Escuche la entrevista completa para conocer todos los detalles: