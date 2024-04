Al Oído: Petro, respete al movimiento sindical, no utilice la marcha del 1 de mayo

Irrespetuoso a cualquier mirada que el presidente Gustavo Petro busque llamar a seguidores de su Gobierno a las calles el Día del Trabajo, eso es irrespetar la marcha de los trabajadores del país y sindicatos, sin duda nunca se había visto que alguien manoseara tanto el movimiento sindical, ni quisiera usar esa marcha para fines políticos en pro de un gobierno.

Aprovechar su cargo para llegar a esta marcha y buscar hablar desde la tarima es manosear la lucha que tanto ha dicho defender. Ese día se sale a las calles por la reivindicación de los derechos de los trabajadores, por eso debería respetarse. Por qué el presidente no deja por una vez su ego y mejor se concentra a trabajar con su gabinete. Es más, los primeros que no deben permitir que se manosee la marcha de esa forma, son los trabajadores.

Lo que se necesita en este momento es que cumplan tanta promesa que hicieron, que empiecen a ejecutar, no que utilicen a las personas de una manera tan burda. Por qué tanta paranoia, por qué si quiere actuar como niño de colegio no cita a la marcha en defensa de su propio Gobierno, por qué mezclar peras con manzanas. ¿En serio tanto miedo tiene de ver que las calles se perdieron? No busquen capitalizar la marcha del primero de mayo, incluso por estrategia, no lo hagan, porque al hacerlo se ganarán más personas en contra.

Por cierto, la paranoia ya va en que olvidaron como son las arengas cuando se sale a las calles, entonces resulta que quienes vienen de la movilización social nunca han gritado afuera o abajo. Que doble racero, creen que marchas pacíficas buscan tumbarlos, pero celebraron un paro y movilizaciones al expresidente Duque en las que quemaron CAIS y policías, en los que bloquearon ambulancias.

En fin, esto solo desmotiva, es un desgaste para todos ver cada infantil respuesta del presidente. Me reafirmo en que no solo no escuchó lo que sucedió en las calles, sino que sigue sin entender nada, el hombre que fue un gran congresista nos demuestra que jamás encontró su talla presidencial.

Increíble, que un momento que presenta una oportunidad enorme de recomponer el Gobierno, el presidente lo pierde y prefiera seguir encerrado en aplausos de su gabinete en lugar de mejorar la gobernanza.