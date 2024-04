El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo divide en vez de construir: Paulino Riasco

El senador del Pacto Histórico Paulino Riasco conversó en La W sobre lo sucedido en la plenaria con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y su posición en el partido político.

De acuerdo con Riasco, “yo llegué como un aliado a este proyecto político, yo me considero un hombre alternativo en la política, no pertenecí al proyecto político como tal del presidente Gustavo Petro, yo vengo de un proceso étnico, cultural, de enfoques diferenciales”.

Añadiendo que “yo visité al ministro de Salud hace más de 30 días y lo que me exaltó fue porque ya habíamos hablado de ese tema y yo les he dejado claro que no soy un peón de ellos, no soy esclavo de ellos ni de su proyecto político personal ni del Pacto Histórico”.

Asimismo, indicó que hay necesidades en su región que considera se deberían incluir en el Pacto Histórico y en el país.

Sin embargo, el senador dejó claro que no se irá del partido, “yo no me voy del Pacto, yo soy un hombre serio, le sigo apostando al proyecto, pero ahí hay mucha gente que divide en vez de construir, y Jaramillo es uno de ellos. Yo sigo ahí porque yo quiero demostrarle al país que soy humilde y serio, pero seguiré poniendo mi punto de vista”.

