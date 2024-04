“No son necesariamente antioccidental”: experto sobre posible ingreso de Colombia al Brics

En conversación con La W, Daniel Bradlow, profesor en la Universidad de Pretoria y Georgetown, analizó la posibilidad de que Colombia ingrese al Brics y explicó qué necesita el país para formar parte de esta alianza internacional.

Comentó que el Brics es un grupo “bastante informal”, pues no tienen una estructura legal para ingresar. Por eso, contó qué es lo que tiene que hacer Colombia para integrar ese grupo comercial.

“Simplemente Colombia debe enviar una solicitud, luego el grupo se reúne y se ponen de acuerdo si aceptan”, dijo.

¿Colombia puede hacer negocios con países con sancionados por EE.UU.?

Aseguró que solo hay dos países del Brics que tienen sanciones por parte de Estados Unidos: Irán y Rusia. Esto no les permite reunirse o dialogar entre ellos, pero sí afecta la manera en cómo hacen negocios esas naciones.

¿El Brics es un grupo político antioccidente?

“No está claro porque hay miembros como India que tienen conexiones con países de Occidente. En lo que están de acuerdo esos países es que no concuerdan cómo está estructurada la política global”, señaló, dejando claro que no necesariamente son antioccidentales.

Finalmente, no mencionó cuáles serías los beneficios que tendría Colombia al ingresar al Brics, pero sí mencionó que a su país, Sudáfrica, “le ha traído varias ventajas” como reunirse con líderes de otros países, coordinación comercial, entre otros.