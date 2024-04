“Problemas en Universidad del Rosario vienen de años atrás”: magistrado Raúl Sánchez

Después de la carta de los exrectores de la Universidad del Rosario pidiéndole al ahora exrector Alejandro Cheyne que se apartara de su cargo, algunas voces expresaron su preocupación al afirmar que los problemas denunciados en W Radio no eran exclusivos del exrector, pues estos, incluso, venían desde varias administraciones atrás.

Una de estas voces es la del magistrado Raúl Sánchez, quien pertenece a la sección de ausencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y también es profesor de la facultad de Jurisprudencia de la universidad.

“Lo que uno ve en este momento es que, a pesar de la salida del rector (Cheyne), la calentura no está en las sábanas. Esto requiere mirar hacia el futuro, como dice nuestro lema universitario, (pues) hay que repensar la universidad. Si uno se pone a mirar hacia atrás, va a encontrar las mismas deficiencias que hoy aquejan a la universidad”, expresó Sánchez.

En ese sentido, el magistrado advirtió que en la institución “no hay sistema de pesos y contrapesos”, pues “no hay un sistema electoral robusto y democrático”, por lo que “pasan muchas decisiones e inversiones y nadie dice nada”.

Asimismo, el magistrado Sánchez se refirió a las polémicas compras de edificios que han hecho las pasadas administraciones.

“Hace algunos años, se compró un lote en el norte de la ciudad. Es bastante inutilizable y no cumple con los propósitos para el que fue comprado (…) no se tenían los permisos de la Alcaldía, ni tampoco estaba incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Hoy en día, existen hay algunos edificios y se imparten ciertas clases, pero para lo que fue comprado no sirve”, indicó

El magistrado también advirtió que se cerró una sede emblemática de la universidad, la Quinta de Mutis, que “sin pena ni gloria la acabaron”.

“Pensemos también en que hay edificios subutilizados, uno va a la sede antigua de El Tiempo y realmente asustan, casi no hay estudiantes. Es ahí cuando uno se preocupa”, advirtió.

¿Qué dijo el nuevo rector (e)?

El doctor Gustavo Quintero, mediante un comunicado institucional, se comprometió a restaurar la confianza de la universidad tras su designación como rector encargado.

“Trabajaré incansablemente para promover el diálogo entre las diferentes voces y facilitar la transición por el bienestar de todos los miembros de nuestra comunidad. Quiero asegurarles que cada acción será guiada por la transparencia y el respeto a las normativas de nuestro Colegio Mayor”, señaló.

Quintero aseguró que también comenzará un diálogo constructivo con la apertura a las inquietudes y propuestas por parte de la comunidad rosarista:

“Expreso apertura a las diversas inquietudes y propuestas que se han recibido de parte de la comunidad. Por ello, estoy iniciando un diálogo constructivo con estudiantes, profesores, egresados y colaboradores, manteniendo la prudencia necesaria para fortalecer la autonomía universitaria y asegurando que el legado de nuestra institución perdure”.

Finalmente, comentó que se compromete a restaurar las rupturas dentro de la institución mientras que se convoca a elecciones para un nuevo rector:

“Mi enfoque será construir puentes y sanar heridas, más allá de cualquier otra alternativa. Necesitamos tranquilidad, trabajo y compromiso de cada uno de ustedes para lograr una comunidad Rosarista unida y resiliente”.