Al Oído: Vergonzoso el manual tarifario del MinSalud, ¿error o estrategia?

Cada nuevo hecho que se conoce en contra de la niñez es desgarrador.

En Colombia, ser niño o niña muchas veces es cargar con una lápida encima por el abuso y el horror. Siempre que escucho un nuevo caso, pienso que la exsenadora Gilma Jiménez hace mucha falta.

Nuestros niños importan a la luz de todos cuando algo es mediático y en redes muchos hablan de “turismo sexual”, pero en realidad el delito es explotación sexual de niños. Necesitamos entenderlo para ver si esta lucha algún día nos une. Los niños en Colombia están en peligro diariamente.

Según los reportes de la Estadística Delictiva de la Policía Nacional, entre enero y agosto del año 2023 se presentaron 8.295 delitos sexuales contra menores de edad en el país. De estos, 4.605 fueron contra niños y 3.690 contra adolescentes.

Los niños en Colombia parecen no importar a mayoría de nuestros políticos y claro, como no votan, seguro por eso no les resultan tan taquilleros.

Ahora, pasemos a la vergüenza del momento: luego de difundir el borrador del manual tarifario, sale sin pena el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, a decir que el documento que subieron a la página tenía un error y quedaron mal tras dos años de trabajo –como siempre en este Gobierno–.

Qué vergüenza y qué cinismo.

Los médicos y el personal de la salud en este país son héroes, tardan años estudiando y endeudándose, ellos son los que merecerían los grandes sueldos de este país. Respétenlos.

Ojalá el presidente Gustavo Petro o Laura Sarabia, directora del DAPRE, empiecen a tomar cartas en el asunto para frenar esta burla de tantas carteras a los colombianos.