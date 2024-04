Hay una gran deuda del Estado en cuanto a verdad y justicia: abogado sobre caso Jairo Zapa

El abogado Juan Felipe Amaya pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el caso del asesinado exdirector de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa, y las preocupaciones que rodean a este caso que cumple 10 años en el departamento.

De acuerdo con Amaya, “este es un caso en donde el compromiso que adquirimos era ayudarles a las víctimas a obtener por parte del Estado colombiano verdad, justicia y reparación”.

Sin embargo, destacó que “hoy existe una gran deuda del Estado colombiano en esos tres frentes, en cuanto a la verdad, en cuanto a justicia, tenemos solamente una condena en firme y no es frente a las personas que estuvieron detrás del crimen”.

En esa misma línea, mencionó que, hasta ahora, las victimas no han sido reparadas.

En cuanto a lo que se puede hacer para que no prescriba el caso, el abogado aseguró que hay que mantener la esperanza hasta el último momento, “lo lamentable es que en un caso como este, que no es cualquier delito el que se está investigando, tengamos que llegar a un punto donde la familia sea quien exija que se cumpla con los términos. Hemos hecho todos los llamados, no es algo que viene de ahorita”.

Escuche la entrevista completa a continuación: