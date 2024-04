Defensor de Nicolás Petro dijo que la deslealtad del fiscal Burgos obligó al aplazamiento

El abogado Diego Henao, defensor de Nicolás Petro, celebró la decisión del juez Segundo Penal Especializado de Barranquilla, de aplazar la audiencia preparatoria de juicio para el 5 y 6 de agosto.

Igualmente, el penalista señaló que no se podía adelantar la diligencia sin contar con todos los elementos materiales probatorios que se necesitan para defender a Petro, en medio del proceso que se adelanta en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

“La defensa de Nicolás Petro Burgos celebra que la justicia haya brindado las garantías procesales necesarias para poder ejercer una defensa integral”, dijo Henao.

Sin embargo, dijo que no hubiera sido necesario el aplazamiento, de no ser por la supuesta deslealtad del fiscal Mario Burgos.

“No podíamos hacer frente a una audiencia preparatoria de juicio sin tener la totalidad de los elementos materiales probatorios, eso es un derecho que el fiscal Mario Burgos nos ha negado, y debido a su deslealtad esta etapa procesal se tuvo que aplazar. Desde que la fiscalía nos proporcione las garantías necesarias, siempre estaremos prestos a comparecer en cada escenario judicial”, afirmó.

El defensor del hijo mayor del jefe de Estado señaló que, “desde que la Fiscalía nos proporcione las garantías necesarias, siempre estaremos prestos a comparecer en cada escenario judicial”.

El juez segundo Penal Especializado de Barranquilla, ordenó que la audiencia preparatoria de juicio se realice entre el 5 y el 6 de agosto de este año.

Cabe recordar que, el abogado Henao solicitó el aplazamiento tras argumentar que la Fiscalía había hecho un descubrimiento probatorio que estaba incompleto y que en aras de garantizar el derecho fundamental a la defensa de su cliente, se requería que el ente acusador revelara todo lo que tiene en su poder.

No obstante, el juez dijo que la Fiscalía no está obligada a revelar la identidad de la fuente no formal y que solo si lo considera podría hacerlo.