“Hoy no tenemos contrato vigente con el magisterio”: gerente Fundación Cardioinfantil

La W conoció la respuesta de Juan Gabriel Cendales, director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil, a las declaraciones hechas en La W por Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora, acerca de las dudas en torno al nuevo modelo del magisterio que entrará en vigor desde este 1 de mayo.

Según afirmó Marín a este medio, la atención estaría garantizada en cualquier centro de salud: “Tenemos absolutamente todos los contratos en orden desde la semana pasada”.

Sin embargo, la respuesta de Cendales conocida por La W contradice al presidente de la Fiduprevisora, pues advierte que la Cardioinfantil hoy en día no tiene contrato vigente con el magisterio.

“Participamos de la licitación, pero no hemos recibido respuesta de acuerdo (con) lo que propusimos (…) no hemos sido notificados sobre el proceso de adjudicación o no de la propuesta enviada”, advirtió Cendales.

Adicionalmente, según el gerente, “las uniones temporales entre Fiduprevisora e IPS hoy están suspendidas, lo que limita el acceso de los pacientes”.

Por ese motivo, el gerente advirtió que están “a la espera de respuestas y avances (para saber si) estamos incluidos o no en esa red de prestadores”.

Fiduprevisora no tiene auditoría

Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora, estuvo en La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar del nuevo modelo del Magisterio que entrará en vigor desde este 1 de mayo.

“La Fiduprevisora, a través del Fomag, y todas las redes que se han dispuesto, hemos empezado la campaña de difusión a través del consejo directivo del Fomag, que es liderado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y los dos delegados de Fecode, hemos desplegado los directorios para informarle a los profesores cuáles son las redes a las cuales pueden acceder desde mañana en todo el país”, dijo.

Añadiendo que “la salud de los profesores está absolutamente gestionada por el consejo directivo del Fomag, además tenemos una complejidad porque en cada municipio tenemos un docente, es por esto que este sistema tenía un alto nivel de quejas que es lo que queremos mejorar hoy”.

En cuanto a las quejas del sistema por parte de los profesores, Marín indicó que “el manual tarifario está publicado con la convocatoria hace más de un mes. Lo que pasa es que como es un régimen especial, el manual tarifario con cada uno de los contratistas se discute. En el caso de las acreditadas, ellos tienen su propio manual tarifario y mal haríamos en someterlos al manual tarifario del Fomag, estamos tratando de operar casi que al régimen privado”.

Por otra parte, especificó que el costo médico siempre va ligado a unos cálculos actuariales que están hechos en la Fiduciaria desde el año anterior, “hay que decirles a los maestros que la UPCM no se ha cambiado, esto va a valer lo mismo que iba a valer el proceso del concurso del año inmediatamente anterior, van a tener unos costos administrativos que van a ser diferentes y que no van a ser trasladados a unos privados. Van a ser sufragados por la Fiduciaria, no van a ser sufragados por unos privados, pero van a valer lo mismo”.

En medio de su intervención, Marín aseguró que a menos de un día de que inicie el nuevo modelo de salud, la Fiduprevisora no tiene auditoría contratada para verificar la prestación del servicio.

“Igual que en el modelo anterior, y como hace más de 30 años, esto va a contar con una auditoría de concurrencia, de calidad y de cuentas médicas, eso no cambió. Lo tienen que hacer empresas seleccionadas por convocatoria”, mencionó.

Sin embargo, llamó la atención que indicara que hasta ahora se está terminando la convocatoria, “el consejo directivo sesiona permanentemente, estamos hablando de convocatoria para cuentas médicas, las cuales no se reciben el primer día”.

“Más de 2 o 3 potenciales proveedores de auditoría se presentaron, la verdad es que en este momento todo el grupo de contratación está enfocado en darle los procesos de transparencia”, detalló.

En esa misma línea, el presidente de la Fiduprevisora aclaró que “hoy al medio día tiene que estar seleccionado el auditor. El consejo directivo termina hoy”.

Por último, dio instrucciones de los canales de atención. Sin embargo, La W se comunicó con la línea que mencionó y no contestaron la llamada.