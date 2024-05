Reacciones a la suspensión de las medidas de ahorro de energía de la CREG

Barranquilla

Desde la bancada Caribe varias voces celebraron la decisión de reversar las medidas de ahorro de energía de la Comisión de Regulación de Energía y Gas- CREG, que iban a encarecer el servicio de energía en el Caribe colombiano.

Sobre esto, el senador Mauricio Gómez destacó el anuncio, asegurando que la decisión era “sensata” teniendo en cuenta que “la Costa Caribe ya está cansada de tanto atropello”.

De la misma manera, mencionó que la prioridad será conseguir tarifas justas de energía.

Asimismo, el senador Carlos Meisel también se refirió sobre el tema, celebrando la decisión y señalando que aún quedaba por solucionar “el problema de fondo”.

“Mi gente Caribe, la CREG suspendió la resolución con la que se iba a multar el consumo de energía y que castigaba a la Costa. Aún nos queda por solucionar el problema de fondo”, expresó.

Por otro lado, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta indicó que, aunque se ha pasado de alerta roja a naranja, aún hay riesgo de racionamiento.

Aseguró que, pese a que los embalses se han venido recuperando, lo vienen haciendo muy lentamente.

“Empezó a revertirse la tendencia a la baja cuando pasó de 28.56% el 18 de abril al 28.65% el 19 del mismo mes. Y más recientemente, ha pasado del 30.07% al 27, 32.06% el 29 y al 32.67% el 30″, dijo.

Adicionalmente, explicó que, aunque el Ministerio de Minas anunció la entrada en operación de Termocentro con 270 MW de potencia para reforzar el respaldo térmico a las hidroeléctricas, esta no ha iniciado.

“A partir del día de hoy y en el curso del mes de mayo, como lo informó el Presidente ejecutivo de ANDEG Alejandro Castañeda, entran en mantenimiento programado, si o si, las plantas térmicas generadoras, lo cual las obliga a parar y declararse indisponible. Hoy entró en mantenimiento Termotasajero con sus tres unidades de 150 MW cada una”, afirmó.

Finalmente, mostró su preocupación sobre la medida, mencionando que “denota imprevisión e improvisación”, debido a que deja sin efecto la cuestionada resolución de la CREG, a solo 10 días de su expedición.

“Se alega para tomar esta medida “debido a cambios en las condiciones climáticas de los últimos días”. Ello parece más bien una disculpa que una justificación. Las políticas públicas no pueden comportarse como las giraldas, que giran según la dirección en que soplen los vientos. Eso no es serio y no inspira confianza en el órgano regulador, tan venido a menos!”, concluyó.