¿Famosos vetados de la Met Gala? Esta sería la posible lista negra del evento

Llega la Met Gala 2024 al Museo Metropolitano del Arte en Nueva York, con la temática “Sleeping Beauties: Reawakening of Fashion”, en español “Bellas durmientes: el redespertar de la moda”, una de las exposiciones más importantes del mundo.

Según la Revista Vogue, esta versión busca honrar el paso del tiempo sobre piezas históricas y su convergencia con las nuevas tecnologías, así como su relación con la naturaleza, de allí que el código de vestuario sea “El Jardín del Tiempo”,enfocado a la conmemoración de aquellas piezas de ropa tan frágiles que no pueden volver a lucirse, siendo “bellezas durmientes”.

Asimismo, la Met Gala también se ha destacado como un lugar donde se reúnen destacadas figuras de la música y el entretenimiento mostrando su ostentosidad con llamativos trajes de diseñador que son el principal atractivo del evento.

De allí que también se rumorea por los pasillos sobre una presunta lista negra, que trae los nombres de los famosos que tendrían prohibida su entrada a la gala.

¿Qué famosos están vetados de la Met Gala?

Es importante destacar que, aunque no es información confirmada, existen varias reconocidas figuras públicas que no podrían entrar al espectáculo por varios motivos. Aquí los nombres de la supuesta lista negra de la Met Gala:

Zayn Malik

Desde su paso por el evento en 2016, Zayn Malik nunca volvió a asistir a la Met Gala, incluso él mismo en una entrevista en 2018 con la Revista GQ, dijo que “hubiera preferido hacer algo más productivo que estar ahí solo para hacerme fotos”. Esto habría generado que los organizadores nunca más lo hubieran invitado.

Lili Reinhart

La actriz de la serie Riverdale, Lili Reinhart, participó en la Met Gala por última vez en 2021, desde entonces no ha vuelto a ser invitada, según piensa ella, por las críticas que hizo a Kim Kardashian sobre la dieta estricta que siguió para ajustarse al controversial vestido de Marilyn Monroe.

Gwyneth Paltrow

El último paso por la Met Gala de Gwyneth Paltrow fue en 2019, los motivos de que no haya sido invitada de nuevo se presumen que son por una entrevista que dio al periódico USA Today, donde afirmó que la gala “es espantosa. Crees que será una fiesta maravillosa, repleta de glamur y gente famosa, pero, cuando llegas, el sitio está atascado, hace calor y todo el mundo te empuja”.

Demi Lovato

Desde su paso por la Met Gala en 2016, la misma Demi Lovato hizo pública su decisión de no volver, por lo que sería más una decisión suya que de los organizadores. La artista dijo que otra famosa “la trató fatal”.

Justin Bieber

Aunque hay rumores de que puede aparecer en esta Met Gala 2024, se dice que desde su participación en 2021 está vetado por “mala conducta en el evento” y por publicaciones que no cayeron bien en la opinión de la gestora, Anna Wintour, tal como el que posteó en 2018: “que no los engañe ese estilo de vida glamuroso que ven representado por gente famosa en Instagram, no piensen que su vida es mejor que la suya. ¡Les puedo prometer que no es así!”.

Donald Trump

El último de la lista y el único que oficialmente tiene su entrada prohibida a la Met Gala es el expresidente Donald Trump, la información fue confirmada por la propia Anna Wintour, quien en una entrevista con “The late late show with James Corden” admitió en 2017 haberlo excluido de la gala.