“No podemos permitir que el ELN siga secuestrando”: presidenta de Acopi

Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, conversó en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la decisión que tomó el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de volver a los secuestros extorsivos en medio de las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional.

Quintero mencionó que, en caso de que el ELN haga nuevos secuestros, ella no se levantaría de la mesa de negociación como sí lo aseguró el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.

“No digo que me levantaré de la mesa porque sería abandonar un esfuerzo que ha demostrado resultados, pero no podemos permitir que sigan secuestrando. Es importante que, independientemente de un cese al fuego, recordemos que tenemos a las Fuerzas Militares”, dijo.

Por otro lado, sobre la petición que hicieron desde Acopi de suspender el trámite de las reformas del Gobierno Petro en el Congreso de la República ante el escándalo de corrupción, explicó que ellos han hecho siempre aportes respetuosos a dichos proyectos.

“Hay un mensaje de fondo de que en la medida que se presentan reformas, se genera un alto nivel de incertidumbre, generando impacto en las inversiones”, dijo.

Reviva la entrevista completa con la presidenta de Acopi a continuación: