Es uno de mis proyectos favoritos: Catherine Siachoque en la nueva serie ‘Consuelo’ de Vix

Catherine Siachoque es una actriz colombiana, reconocida por sus interpretaciones en telenovelas como Sin Senos No Hay Paraíso, ¿Dónde está Elisa?, La Casa De Al Lado, entre otras.

Por esta razón, Catherine pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre su trayectoria como actriz y su aparición en la nueva serie ‘Consuelo’ de Vix.

“Es uno de mis proyectos favoritos, es una historia de época, ambientada en los años 50 en México, contada con la frescura actual, tiene humor, pero tiene crítica. Mi personaje, Olga, es la mala de la historia”, comentó la actriz.

¿Problemas con el vestuario?

La telenovela se grabó en condiciones donde los actores debían enfrentarse a temperaturas calientes y usar vestuarios de época que hacían más complicada la tarea de actuar.

“El vestuario es divino, son diseños creados por la ‘mona Urrea’, todo fue hecho en Colombia. Los trajes nos conectan con nuestros personajes, por ejemplo, Olga es una persona rígida, religiosa, la mujer perfecta de la época, era necesario usar ropa que se adecuara a su personalidad. Sin embargo, no niego que a veces me quería morir por el calor, y fue un alivio no tener que usar una faja”, dijo la colombiana.

¿Los consoladores son un tabú en la actualidad?

La serie ‘Consuelo’ cuenta la historia de una mujer que, tras ser abandonada por esposo, acepta la insólita propuesta de vender vibradores. Sin embargo, es un tema que en la actualidad puede ser controversial, ya que se trata de algo íntimo.

“Hoy en día hay gente que se sonroja al escuchar la palabra consolador. Por ejemplo, en una ocasión llegué a mi casa con un masajeador femenino y le dije a mi mamá que era material de la serie. Creo que esto tiene que ver con que es un objeto íntimo, pero también siento que es un tema del que se debe hablar más, ya que esta es una industria millonaria”, comentó la actriz.

Trayectoria de la actriz

La colombiana reveló que fue una de las primeras actrices exclusivas y de las que más duro en Telemundo.

“Siento que esta industria se convierte en un reto, todo aporta, muy pocas veces es lo mismo, soy muy agradecida, muy creyente, puede que para muchos sé un tema de suerte, pero para mí es Dios que me abre todas las puertas. Me siento bendecida, agradecida con la primera telenovela que interprete junto a actrices como Amparo Grisales y Vicky Hernández, arrancar mi carrera de la mano de ellas dos, me ayudo a definir mi trabajo en la televisión”, dijo la actriz.

¿Nueva temporada de ‘Sin Senos’?

Catherine Siachoque ha participado en varias telenovelas reconocidas, una de las interpretaciones más reconocidas fue su papel como ‘doña Hilda’ en “sin senos no hay paraíso”.

“Hay libretos escritos, no sé si se cancelara o se pospondrá, por ahora la gente no verá la nueva temporada de “sin senos”, no sé si en algún momento se dará” comentó la colombiana.

En los planes de Catherine se están moviendo varias fichas, la actriz está considerando volver a Colombia porque existen proyectos en la mesa que tiene por cumplir.

