“Robar y engañar a un país no es de valientes”: Juan Pablo Calvás a Olmedo López

José Moreno, abogado del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, dio a conocer un nuevo audio de su cliente en el que se defiende de los señalamientos que hay en su contra y reitera la solicitud de protegerlo a él y a su familia, todo esto en medio del escándalo de corrupción en la entidad por la compra de carrotanques para La Guajira.

En el audio conocido, López señala que desde el primer momento expresó su intención de revelar la verdad sobre este caso. “Lo único que he pedido es garantías de seguridad para mi familia y para mí. También dije que hay muchas personas que deben dar explicaciones, mismas que mencionará en su debido momento”.

Asimismo, indicó que confía en la institucionalidad del Estado “porque las personas pasan, pero las instituciones se mantienen y la historia me dará la razón, en la medida que he decidido romper mi silencio aun cuando mis anteriores amigos hoy me satanizan y se burlan de mí, haciendo uso del micrófono a través de sus amigos, dejando ver que esto que estoy haciendo es una clase de espectáculo cuando en realidad estoy asumiendo un riesgo de muerte con mucha valentía y gallardía”.

En esa misma línea, el exdirector de la UNGRD señaló que contar la verdad cuesta y actualmente es blanco de muchos señalamientos, “muchos me ven como un traidor, a ellos les quiero decir que hace 32 años empezamos una lucha que buscaba transformar para bien la historia de Colombia”.

Por otra parte, mencionó que se arrepiente y por eso mismo su intención de contar toda la verdad, “debemos ser un verdadero ejemplo de cambio (…) por eso tomé esta decisión que terminará empujando a esos jóvenes a no cometer errores como los nuestros y a seguir luchando”.

Por último, se dirigió a la Fiscalía comentando que de él solo podrán esperar “la verdad y nada más que la verdad”.

Al respecto, el director de Sigue La W, Juan Pablo Calvás, desmenuzó parte por parte el audio de Olmedo López y refrescó algunos aspectos importantes que fueron revelados en este mismo programa meses atrás.

Sobre la primera parte del audio, el director general de W Radio comentó que “usted (Olmedo López) ayudó a dañar la imagen de la institución, ayudó a afectar a la Unidad de Gestión del Riesgo y ahora llega arrepentido. Usted es un descarado”.

“Usted no es un valiente, si usted hubiera sido un valiente, hubiera denunciado a sus predecesores corruptos. Usted no es un valiente, es un cobarde, tan cobarde que pide protección, tan cobarde que no se ha atrevido a mencionar públicamente todos los nombres que supuestamente conoce y que va a dar a conocer porque es un cobarde, no es un valiente”, añadió Calvás.

De igual manera, comentó que “robar a un país, engañar a los colombianos no es de valientes, es de delincuentes. No se engañe, no nos engañe”.

Todos los detalles a continuación: