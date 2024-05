Subsidios de Prosperidad Social llegarían a su fin: Petro quiere proyectos productivos

Desde Barranquilla, el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, aseguró que el presidente Gustavo Petro le ordenó transformar los subsidios que entrega la entidad a los más vulnerables del país.

“Ya está demostrado que los subsidios no sacan a la gente de la pobreza. Y me ha ordenado el presidente de la República convertirlos en proyectos productivos”, señaló Bolívar.

Además, el alto funcionario indio que el Gobierno busca que el dinero usado en subsidios se invierta en el capital para la formación y construcción de nuevos empresarios y emprendedores en el país “en vez de personas que son sujetas de una transacción”.