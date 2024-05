Mi responsabilidad es destruir y neutralizar la corrupción: Petro por caso de la UNGRD

En una nueva alocución, el presidente Gustavo Petro se refirió al escándalo de corrupción que salpica a su Gobierno por cuenta del mal manejo público de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

“La UNGRD es un caso de corrupción estructural y profesional, viene desde hace años evaporando los dineros que son para las víctimas de tragedias naturales y climáticas, y convirtiéndolos para el enriquecimiento personal de varios funcionarios”, dijo el presidente.

Además, el mandatario se pronunció sobre el caso de los carrotanques, asegurando que fueron un plan B ante la derogatoria de los decretos de emergencia para La Guajira.

“El caso de los carrotanques, que no era nuestra directriz, dado que expedimos los decretos de emergencia que proponían otro modelo de atención a la emergencia y a la distribución de agua en la Guajira. Estos se expidieron el 2 de julio del 2023 y fueron declarados inexequibles el 2 de octubre del 2023 por la Corte Constitucional. No es una excusa, porque la caída de los decretos de emergencia no eran una invitación a realizar una contratación aparentemente amañada y con sobrecostos, lastimosamente este es un caso más en la historia de la UNGRD”, agregó.

Sumado a esto, cuestionó la defensa legal de los exfuncionarios de la UNGRD que hoy han señalado a varios funcionarios del Congreso y del Gobierno de cometer actos de corrupción.

“La estrategia de los abogados que defienden el principio de oportunidad, todos atacados por mí al estar relacionados con el cartel de la contratación de Bogotá o el Cartel de la Toga, quieren reducir la investigación a la contratación de los carrotanques. Sin embargo, es peor el contrato hecho para solucionar el problema de Caregato en abierta desobediencia a las indicaciones del presidente. Asimismo, se observa en el uso de los dineros de la UNGRD en el pasado gobierno”, puntualizó.

Petro insistió en una investigación por parte de la Fiscalía a la contratación de la Unidad.

“Le pido a la Fiscalía investigar toda la contratación de la UNGRD en los últimos 8 años, con total celeridad. Toda la información que ha recuperado mi Gobierno sobre estos grandes hechos de corrupción administrativa ya se encuentra en la Fiscalía, y fue ignorada en la fiscalía anterior. Asimismo, como la investigación de los recursos de la paz, el llamado OCAD-Paz. Este Gobierno estará presto a colaborar con toda la información que sea necesaria”, insistió.

Por otra parte, Petro defendió sus reformas asegurando que son las mejores decisiones para Colombia.

“Estoy seguro de que lo que estoy haciendo implica remover las bases del poder político en Colombia y trato de abrirle paso a las reformas que benefician a las mayorías de Colombia y garantizan la paz”, puntualizó.

El presidente concluyó insistiendo en que las situaciones que señalan a su Gobierno son solo ataques para no dejarlo en el poder.

“El ataque es fuerte contra el Gobierno e incluye la opción de algunos del golpe, y la ruptura institucional. Navegaremos en las tormentas y sabremos que todo depende del pueblo. La manifestación del 1 de mayo es un enorme mensaje, no solo contra quienes quieren mantener el régimen de corrupción en Colombia, sino para quienes estamos en el Gobierno. Ser de izquierda no es una vacuna contra la corrupción, ella está en todos los partidos y en todos los rincones”, concluyó.