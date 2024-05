Por elección del personero de Bucaramanga, concejales habrían recibido coimas

En febrero de este año el concejal de Bucaramanga Oscar Diaz denunció ante los micrófonos de W Radio lo que pasaba con el costoso esquema de seguridad del gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Helbert Panqueva. Señalaba que se sentía muy indignado, que le dolía lo que pasaba con el dinero público de los ciudadanos y que el gerente debía renunciar a este guardaespaldas que no necesitaba.

Hoy, meses después, el mismo concejal Diaz estaría implicado en un caso de corrupción con la elección del personero de Bucaramanga.

Existe un audio en donde se le escucha hablar con el exconcejal Carlos Barajas del Partido Verde sobre una coima o bolsa de 80 millones que tendrían a cambio de la elección del actual personero, Hernando Villamizar.

“Usted no fue claro conmigo. No me dijo, vea marica, a mí me dieron una plata, me dieron esto, una bolsa de 80 millones. Usted no fue claro conmigo, me vendió lo de Marcela y ya. Yo no tuve ningún problema con hacerlo”, dice el concejal Diaz.

A lo que el exconcejal Carlos Barajas, le responde que “hay que ser claros marica. Porque usted no puede ponerse así por algo que es mío y mire Oscar, en 4 años eso va a ser suyo. Va a ganar por contralor, por personero, por todo. Va a ganar y todo se lo van a dejar a usted. Eso es suyo, más de 400 millones de pesos”, le responde el exconcejal Barajas.

Ante los micrófonos de La W, se pronunció el concejal del Partido Verde, Carlos Parra, quien en meses pasados ya había denunciado que la elección del personero estaba amañada.

“En efecto, el concurso de personero tuvo todas las irregularidades del mundo y nosotros lo advertimos. Por eso votamos en blanco y le avisamos a la ciudadanía lo que estaba pasando. En este caso, había otro candidato que estaba de primero en la lista y con una entrevista, que estaba aparentemente amañada, voltearon la lista y cambiaron el orden. Lo que se escucha acá es gravísimo porque es el cambio de bolsas de dinero por el puesto del personero y no es la primera vez que pasa, ni la primera vez que lo denunciamos. Hay que decirlo el actual alcalde conformó las mismas mayorías tradicionales, en los audios lo mencionan, una cuestión aberrante. Nosotros vamos camino a la fiscalía a denunciar esto”.

Minutos antes de la entrevista, La W sostuvo una llamada telefónica con el actual personero de la ciudad, Hernando Villamizar. En ella afirmó que nunca había hablado con los concejales y que “no los distingo, es más, ni me sé sus nombres. Me pueden hacer una prueba de polígrafo”.

“Carlos Barajas fue concejal en el anterior periodo por el Partido Verde y en desarrollo de la campaña electoral, puso todo su apoyo en el concejal Oscar Diaz. El 90% del proceso para la elección del personero, ¿cuál es la relación entre Carlos Barajas y Oscar Diaz? Es una relación de apoyo y respaldo político. Lo que ustedes escuchan en esos audios, son unos reclamos del concejal Barajas al concejal Diaz porque siente que ya no lo escucha. El concejal Diaz le dice que él cuadró el negocio de la personería, una cosa absurda. En ese desarrollo dejan expuestos como se amarran los puestos en el concejo”, comenta el concejal, Carlos Parra.

En esos audios, los concejales hacen referencia a la elección de contralor del próximo año y también hablan de la elección del secretario del Concejo de Bucaramanga.

“El fenómeno que se ha presentado en el Concejo es la conformación de unas mayorías. Con acuerdos burocráticos definen los órganos de control, por ejemplo, en el periodo de Juan Carlos Cárdenas yo fui muy curioso de cómo él respaldó una alianza política para poner contralor, personero y cómo esto tuvo respaldo de la administración a pesar de que el gobierno actual vendió una imagen de cambio y de estas prácticas políticas, igual conformó unas mayorías con el mismo propósito. En este caso, la pregunta que queda es si ellos le quitan el sueldo a la gente. Están hablando de 50 millones, 30 millones, etc”.

El exconcejal de Bucaramanga Carlos Barajas, en diálogo con La W había accedido a una entrevista en vivo, sin embargo, al momento de contactarlo manifestó que está viajando y que no tenía señal por lo que no podía atendernos.

No obstante, manifestó que renunciaba al cargo de enlace de la unidad de víctimas de la Gobernación de Santander tras verse envuelto en este escándalo de presunta corrupción. También, señaló que este audio era producto de una inteligencia artificial, que esa no era su voz y que alguien le quería hacer daño.

“El exconcejal Barajas es un personaje. Él tenía un computador asignado en el concejo que dijo que se le había perdido y no lo devolvió. Me tocó insistir todos los días hasta que hace 15 lo devolvieron y así usted se va a encontrar con sinfín de anécdotas, disparates, descaro y de cómo funciona la mala política en Colombia. Tuve distintos altercados con él, pero nunca le aflojamos al concejal con sus presiones”, concluyó el concejal Parra.

La W intentó comunicarse con Diaz, pero hasta el momento de esta publicación no ha recibido una respuesta.

Escuche la entrevista completa a continuación: