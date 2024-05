¿Quién tiene la última palabra en la elección del rector de la Universidad Nacional?

Universidad Nacional. Foto: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images.

Diego Torres, representante de los profesores de la Universidad Nacional, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la falta de quórum que terminó en la cancelación de la sesión extraordinaria en el Consejo Superior Universitario.

Ante esto, Torres mencionó que no se va a “prestar para las maniobras del Ministerio de Educación”, pues les parece extraño que en un inicio estuvieron de acuerdo con la elección de Ismael Peña como nuevo rector de la UNAL, pero luego, tras la llamada del presidente de la República, todo cambió.

Señaló que el llamado al Consejo para debatir sobre la decisión que ya tomaron es “inducirlos a un delito”.

De esta manera, Torres expresó su descontento y sorpresa con las palabras de la ministra de Educación, Aurora Vergara, quien es, según él, la que tiene la última palabra.

“Lo que nos tiene desconcertados son las afirmaciones de la ministra. El acta es una transcripción literal, nunca había leído un acta mejor escrita como la que hizo la profesora Amanda Mora”, dijo.

“La ministra hubiera aprobado hace semanas esa acta y no lo ha hecho”, añadió.

Incluso, señaló que la determinación de Ismael Peña de autoposesionarse en una notaría lo que hizo fue “ayudarle a la ministra a que no se cometiera prevaricato”.

A propósito, defendió dicha posesión porque “en situaciones de crisis, en donde los alumnos están en riesgo, había que tomar decisiones”.

¿Quién tiene la última palabra?

“La ministra puede firmar la designación diciendo que no está de acuerdo o no firmar y decir por qué no lo hace, eso desata todo”.

¿Por qué no hay diálogo con el MinEducación?

“La ministra nos llevó a este estado, llevamos semanas pidiéndole a la ministra que acepte el nombramiento, pero guardamos silencio (…). No está en nuestras manos, ya hicimos lo que teníamos que hacer”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que “la ministra no quiere tener un diálogo, sus acciones lo demuestran”.

Reviva la entrevista completa con Diego Torres, representante de los profesores de la Universidad Nacional: