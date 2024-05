Administración Biden ha sido las más pro-Israel en historia de EE.UU.: exasesor de Israel

El presidente Joe Biden dijo por primera vez que detendría algunos envíos de armas estadounidenses a Israel si el primer ministro Benjamín Netanyahu ordena una invasión importante de la ciudad de Rafah. A propósito de eso, La W conversó con Chuck Freilich, exasesor adjunto de seguridad nacional en Israel, sobre las implicaciones que tendría esta decisión.

Según dijo Freilich, es importante entender que hasta el momento no se ha detenido el envío de armas a Israel, “lo que quiere hace Joe Biden es enviar un mensaje claro al primer ministro de Israel tratando de convencerlo de que no avance en esa operación en Rafah. El sentimiento de Joe Biden es que Israel no ha respondido lo suficiente sobre este pedido que han hecho, entonces es solo una advertencia”.

En cuanto a las repercusiones que se podrían dar en caso de parar el envío de armas, el exasesor comentó que “la administración Biden ha sido la más proIsrael o a favor de Israel en la historia de los Estados Unidos, ha dado mucho apoyo desde el inicio de la guerra, ha dado apoyo militar, diplomático, ha dado respaldo estratégico a Israel para enfrentar a Hamás, Irán y Hezbolá.

Por último, mencionó que Israel depende mucho de su relación con Estados Unidos. “El público estadounidense en general es pro-Israel, incluso en las universidades. Quienes apoyan la causa palestina han hecho mucho ruido a nivel internacional y eso se ha mezclado con un lenguaje antisemita que puede llegar a ser peligroso”.

