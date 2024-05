¿Tiene dudas sobre los concursos? Estos son los números para comunicarse con la CNSC

Miles de colombianos sueñan con ser funcionarios públicos y trabajar en cualquier entidad del Estado con el fin de prestarle sus servicios a la ciudadanía; para ello, muchos se postulan a los concursos ofertados por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través de su plataforma ‘SIMO’, donde los interesados deben adelantar todo el proceso de inscripción, así como el pago de las respectivas pruebas. Referente a esto último, vale la pena hacer la aclaración que estas convocatorias se realizan por mérito, es decir, ocupará un puesto público quien obtenga los mayores puntajes.

Ahora bien, es común que durante todo el proceso, los ciudadanos tengan diferentes dudas, no solo acerca de la inscripción y pago, sino también del día de presentación de las pruebas, cómo consultar los resultados y cómo ver las listas de elegibles, documento publicado por la Comisión Nacional con el fin de dar a conocer quiénes continúan en concurso. Ante este panorama, la entidad gubernamental dispuso diversos canales de atención tanto presencial como virtual para esclarecer todas las inquietudes que surjan; por eso, en W Radio le contamos cuáles son.

Canales de atención de la Comisión Nacional del Servicio Civil

De acuerdo con lo publicado en el portal de la CNSC, brindan atención tanto presencial como virtual dispuesta para dar respuesta a las dudas o inconvenientes de los usuarios. En ese sentido, quienes se encuentren en la ciudad de Bogotá podrán ir a la Carrera 16 No. 96 - 64 pisos 1 y 7 donde se ubica la oficina de ‘Atención al Ciudadano’ que maneja un horario de lunes a viernes de 7.30 a.m. a 5 p.m.

Igualmente, en caso de querer comunicarse vía telefónica desde Bogotá, tendrán que llamar a la línea (601) 3259700 o en el resto del país a la línea nacional 01900 3311011, estos dos canales funcionan en el mismo horario que el presencial, es decir, de 7.30 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes.

Sin embargo, esto no sería todo porque, a través de su página oficial, la Comisión Nacional colocó un botón con el ícono de un teléfono para hacer llamadas por la web, es decir, recibir atención desde el computador; no obstante, para ello, los ciudadanos necesitarán contar con conexión a Internet, así como un micrófono, parlante y una cámara. Adicional, para ingresar, el sistema le solicitará sus nombres, apellidos y realizar el reCAPTCHA de seguridad. Este canal, también funciona de lunes a viernes de 7.30 a.m. a 5 p.m.

Otro canal que es importante tener en cuenta es el chat en línea que se ubica en la parte inferior derecha de la página web de la entidad, donde es posible responder variedad de preguntas acerca de los concursos. Su horario es de lunes a viernes de 7.30 a.m. a 5 p.m.

Por su parte, quienes deseen registrar una petición, queja, reclamo, sugerencia, concepto o felicitación referente a los concursos, deberán hacerlo por medio de la ‘Ventanilla única’ dispuesta en la página oficial de la Comisión Nacional o haciendo clic en el siguiente enlace: https://gestion.cnsc.gov.co/cpqr/

Vale la pena aclarar que el canal telefónico y presencial no están disponibles los sábados, domingos y festivos.