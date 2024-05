Petro se vuelve radical en su intento de reescribir la Constitución, según Financial Times

Gustavo Petro. (Foto: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Cuando el presidente Gustavo Petro se postuló para las elecciones presidenciales en 2018, dijo en reiteradas ocasiones que no iba a impulsar una Asamblea Constituyente para reescribir la actual Constitución. Sin embargo, ahora da pasos diferentes, según recoge un artículo publicado por Financial Times. “El poder de cambiar la Constitución”, dijo en un discurso este mes, no era “una frase arrancada del aire”, sino “una oportunidad para que el pueblo colombiano tome las riendas de su propio destino”.

El reconocido periódico de origen británico cita a analistas que ven “similitudes” entre Petro y el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien decretó una Asamblea Constituyente, pasando por encima el Congreso y el poder judicial.

Chávez consolidó el poder, aumentó el control estatal sobre la economía, impulsó el gasto y tomó medidas enérgicas contra la oposición. Bajo el gobierno de su sucesor elegido a dedo, Nicolás Maduro, la economía colapsó y más de 7 millones de venezolanos huyeron del país, de los cuales alrededor de 2 millones se encuentran en Colombia.

“Ambos líderes consideran que su proyecto político es una forma de acabar con todo el sistema existente y crear un marco institucional totalmente nuevo y ajustado a sus propias necesidades”, dijo Nastassja Rojas, profesora venezolana de ciencias políticas en la Universidad Javeriana de Bogotá, citada en el Financial Times.

Además, el medio británico recuerda cuando el presidente Petro aseguró que la oposición le impedía cumplir sus promesas de campaña y agregó que “están furiosos por el color de mi piel, por el hecho de que nací en un hogar humilde y estudié en una escuela pública”.

La publicación explica que la carta magna actual de Colombia fue escrita en 1991. En la discusión estuvo incluido el M-19, del cual Petro formó parte, que se había desmovilizado y se había convertido en un partido político. “El documento fortaleció la democracia, creó instituciones independientes, descentralizó el poder e introdujo reformas sociales”, indica el artículo.

Para el Financial Times, es un “misterio” cómo el presidente colombiano conseguirá la reforma constitucional, debido a que, para que se lleve a cabo una Asamblea Constituyente, esto requiere la aprobación del Congreso y del Senado, donde Petro carece de mayoría.

El propio Petro se ha sumado a la confusión con referencias vagas o contradictorias, según el artículo. En algunos discursos ha dicho que quiere que se convoquen asambleas populares para aplicar la Constitución de 1991. En otras ocasiones, ha sugerido que el proceso de redacción de una nueva constitución ya ha comenzado porque el pueblo lo ha iniciado espontáneamente.

Moisés Wasserman, científico colombiano y exrector de la Universidad Nacional, dijo, citado por el medio británico, que Petro “parece estar sugiriendo asambleas populares, que son tremendamente antidemocráticas porque pueden ser fácilmente manipuladas. Cualquier observador imparcial sabe que las asambleas de pequeños grupos no representan a la población”, añade el diario.

Un asesor de Petro dijo al Financial Times bajo condición de anonimato que “la Asamblea Constituyente es el pueblo, y a eso se refiere. Al presidente le gusta medir su fuerza” llamando a sus seguidores a las calles, añadió la fuente. “Ahora se siente más fuerte”.

El Financial Times concluye su artículo diciendo que “el presidente no tiene intención de dar marcha atrás. Animado por aplausos y vítores, en su discurso del primero de mayo respondió a los críticos que dicen que quiere eludir la prohibición constitucional existente sobre la reelección: ‘Los adictos al poder acaban matando, pero el poder hay que entregarlo al pueblo. Lo que quiero es una democracia real para todos’”.