¿Cómo reportar una falla o fuga en un tubo del Acueducto de Bogotá?

Bogotá

Desde hace varias semanas, Bogotá está llevando a cabo una medida de racionamiento de agua en pro de mejorar los niveles de los embalses, que han estado en crisis luego del paso del Fenómeno del Niño.

El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, anunció el corte de agua para todos los ciudadanos divididos por 10 turnos en los que no contarán con el servicio por 24 horas.

Debido a esto, los capitalinos han estado cumpliendo con las normas de ahorro. Sin embargo, hay quienes han dado a conocer algunos hechos que no van en concordancia con la medida, pues se ha visto que hay tubos rotos o con algunas fallas provocando que se desperdicie más el líquido y que además, este servicio se demore más en llegar a algunas zonas.

Aunque se sabe que son muchos los tubos del Acueducto que permiten que toda la ciudad tenga agua, son varios los ciudadanos que no tienen conocimiento sobre cómo reportar dichas fallas a la misma empresa para obtener una solución rápida.

Es por eso que, a través de la página web de la Alcaldía de Bogotá, invitaron a los bogotanos a reportar estos daños a través de las redes del Acueducto de Bogotá por medio de los canales de atención virtual.

No obstante, es importante aclarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) no atiende las fugas internas que se presenten dentro de las viviendas, pues estas son responsabilidad del habitante, por ende, no serán solucionadas por la entidad.

Líneas de atención del Acueducto para reportar una fuga en un tubo

En caso de ser testigo de alguna fuga de aguo o de alguna falla externa en los tubos del acueducto, deberá comunicarse a la Acualínea 116 que está habilitada las 24 horas del día de manera gratuita.

A través de su línea celular marque 116 y proporcione la información de la zona afectada para que rápidamente los funcionarios de la entidad hagan presencia y solucionen el daño.

Por otro lado, también podrá comunicarse, para esto u otra solicitud o requerimiento del Acueducto, a través de los siguientes canales de información virtual: