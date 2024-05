El Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz: Petro

Este martes el presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia no ha cumplido los Acuerdos de Paz de 2016, que verifica Naciones Unidas lo que conlleva a implicaciones jurídicas si no se cumplen en el tiempo pactado

“Nos va toca ir a las Naciones Unidad cada 3 meses (…) esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz”, dijo Petro.

De esta forma, el presidente Gustavo Petro formuló un llamado al Estado colombiano para comprometerse con las decisiones de los organismos internacionales, y dijo que, de lo contrario, Colombia terminará aislada del mundo.

“Yo creo que debemos comprometernos con el mundo, a Colombia le va mejor, incluso si cumplimos lo que consideramos extranjero, que no es sino el sistema al que nos comprometimos como parte de la humanidad”, aseguró.

El mandatario insistió que independientemente de quién esté en el gobierno se deben cumplir con los compromisos pactados en torno a la paz.

“Esa declaración unilateral de Estado obliga a todos los gobiernos a cumplirla. No cambia con la llegada de otro gobierno, no cambia con la Constitución, por decirlo así es supraconstitucional. Es decir, tiene un estatus jurídico que obliga vinculantemente al Estado y a la sociedad a cumplir el Acuerdo de Paz que tiene una vigencia de 12 años. Colombia es el único Estado en el mundo que no está cumpliendo su declaración unilateral de Estado, porque estamos muy acostumbrados a desacatar las sentencias de las cortes”, afirmó el jefe de Estado.

Por último, el mandatario también cuestionó a la Jurisdicción Especial para la Paz, que nació con el acuerdo de paz.

“Si vamos a la práctica, la JEP no es la instancia de cierre de la verdad (…) La verdad se fragmentó”, dijo poniendo de ejemplo la masacre de El Aro.