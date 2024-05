Artistas y contratistas de la Ópera de Colombia no reciben pagos desde el 2022

Desde hace dos años la Ópera de Colombia, que está en cabeza del director René Cárdenas, le debe dinero de sus trabajos en diferentes obras a artistas, maquilladores y asistentes. Pese a las promesas de pago por parte de Cárdenas, estas personas siguen esperando.

“René nos mintió. Él nos llevó a Colombia con mentiras, él nos dijo que todo estaba bien. Nos pidió pagar los tiquetes del viaje y nos dijo que cuando llegáramos a Colombia nos reembolsaría. Nosotros confiamos en René porque ya habíamos trabajado en esa producción con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en el 2022. Con esta confianza, fuimos a Medellín con la Ópera de Colombia. Siento que cuando intentamos hablar con René siempre hay una excusa que implica a terceros y a la final nunca responde”, señaló ante los micrófonos de La W, Julián Henao González, cantante profesional radicado en Viena desde hace 14 años y quien habló en representación de sus colegas de la producción “El Elixir de amor”.

La relación con Cárdenas no siempre fue la misma. A algunos de sus trabajadores los trataba como si fueran parte de su familia.

“La relación con René siempre fue muy amigable, tanto que parecíamos una familia. Siempre me invitaban a participar en las cosas de su familia, yo generé un vínculo tal que nunca pensé que no me fueran a pagar o que tuviera que hacer una denuncia pública por el cariño que le tenía a ellos. Cuando me di cuenta de que para él mi trabajo no valía y que cada vez yo le pedía de manera amable que me pagara, siempre había una disculpa e involucraba a terceros o me decía que me debía menos de lo que en realidad tenía que pagarme. Siempre me decía que estaba completamente líquido”, dijo María Camila Beltrán, asistente de dos producciones como El “Elixir de amor " y “La gran gala Verdi” y a quien le deben 2′000.000 de pesos.

“Los problemas culturales no solo se dan en Colombia, pasa en todo el mundo. Puede ser que los desembolsos se puedan demorar un par de meses, inclusive en Italia ha pasado que puede durar 1 año. Pero cuando la persona no es sincera, crea una gran desconfianza. René ha puesto un abogado que lo que ha hecho es retrasar el proceso y mentirnos a nosotros, otra vez descaradamente”, comentó Henao.

La W consultó directamente con el Ministerio de Cultura para entender más sobre la financiación de la fundación Camarín del Carmen. La cartera señala que no tiene un rubro específico para la Ópera de Colombia; lo que sí, es que han obtenido apoyos a través de las convocatorias del Grupo de Concertación y Estímulos del Ministerio muy generosos.

En exclusiva, La W tiene un documento que revela el dinero que recibió la ópera por temporadas desde el año 2021. Por ejemplo, en las obras anteriormente mencionadas se asignaron desde $241.493.000 hasta 300.000.000 millones de pesos y los pagos se han hecho en el tiempo estimado.

A estos pronunciamientos se le suma el del escenógrafo profesional, Henry Alarcón, a quien la ópera le debe 30 millones de pesos y el de una asistente que pidió mantener su identidad reservada, a la que le deben 12 millones de pesos.

Minutos antes de realizar la denuncia, el director de la Ópera de Colombia, René Cárdenas, se pronunció mediante un comunicado afirmando que la fundación está atravesando por una crisis financiera.

“Entre los años 2020 y 2023 vivimos una situación financiera difícil que nos obligó a incumplir compromisos de pago con varios proveedores, incluidos personal artístico y de producción contratados, para el desarrollo de nuestras actividades. La gestión administrativa de la entidad desde el pasado mes de noviembre se ha dedicado a adelantar conciliaciones y acuerdos de pago con nuestros acreedores, que son contactados por el abogado Roberto Carlos González, quien en nuestra representación reconoce la deuda y establece fechas de pago de acuerdo con la estrategia de flujo de caja que la entidad puede comprometer al respecto”, dice el comunicado”.

Señalan que debido a los efectos de la pandemia por Covid-19 en el año 2020, el Gobierno redujo “a menos de la mitad el tradicional apoyo económico a las actividades de la Entidad vía recursos del Programa Nacional de Apoyos Concertados del Ministerio de Cultura” y pese a que le pidieron ayuda a la administración del expresidente Iván Duque, no fue atendido de manera oportuna.

Algunos artistas y contratistas que se comunicaron con este medio señalaron que el abogado Roberto Carlos González se ha dedicado a “entorpecer” los procesos y a engañar a los afectados. La W insistió al abogado, pero al momento de publicar esta nota no se ha comunicado con el medio.

