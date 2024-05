Al Oído: Ministros, asuman o presenten su renuncia, ¡dejen de buscar culpables!

Recorrido por ministerios que van de mal en peor, ¿necesita el presidente un nuevo gabinete que le dé más resultados que problemas?

Primera parada: Ministerio del Trabajo

Con la noticia de que los sindicatos del Ministerio se declaran en huelga, nada más y nada menos con 1,265 votos a favor. Esto en medio de la arena política que en el Congreso tiene en curso la reforma pensional a la que le quedan solo cuatro semanas para que logren sacar adelante; ahora la ministra sindicalista no les cumplió… Otros desilusionados.

Segunda parada: Ministerio de Hacienda

Ahí seguro si están bien las cosas. Lo primero es que encontramos cartas de felicitación porque no mostró el “culo”, cómo lo dijo el ministro.

Lo segundo es que encontramos que hay problemas de caja. Entre otras, parece rueda suelta, por ejemplo, con el director de la Dian, que es buenísimo en TikTok y malísimo en lograr recaudos. Nos dejará en aprietos que nos pueden generar un problema fiscal que, adivine quienes lo pagamos, ¡correcto, los de a pie!

También preguntamos por qué está mal esa relación entre los ministros: a su oído les cuento que viene de antes, pese a que son de la misma línea con la reforma a la salud, la principal molestia ha sido de Ministerio de Hacienda, quienes le exigen al MinSalud presentarles a ellos concretamente todo lo que se pretende hacer para poder hacer estimados de presupuesto real, cosa que no entendieron y que en el MinHacienda ha cobrado varias cabezas.

Tercera parada: Ministerio de Salud

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ganó el premio por lavado de manos. Desde el 1 de mayo los maestros se dieron cuenta el caos en salud, pues no tienen acceso a lo que necesitan.

Hoy dicen que nada tiene que ver el presidente, pero olvidan que la ‘mermelada’ dada los hizo imponer en la Presidencia de la Fiduprevisora a un nombre que tenía tantos cuestionamientos como a Jhon Mauricio Marín. La ineptitud en esto nos lleva a pensar que es tan solo una mirada al futuro de lo que nos esperan si pretenden manejar la salud de todos. Están insultando la inteligencia de los maestros. Esos que los acompañaron tantas veces marchando y que les creían el cambio.

No, esto nos afecta el libreto de perfección de redes del Gobierno, mejor caminen al Ministerio de la igualdad, que igual se acabó sin hacer nada.

No, no, no, cierto que ahora salieron con que por error pagaron bonos millonarios a directivos y asesores, ¡ay doña Francia! Ni por un lado ni por el otro, pero sincera eso si como dijo la vicepresidenta pues de malas pueden llorar, mejor caminen a otro algo tenemos que encontrar.

Cuarta parada: Ministerio de Defensa

No pasemos derecho que el deterioro de la seguridad es total, es más, no hay renuncia, pero se supone que hay ministro.

Última parada: Casa de Nariño

Encontré la oficina del programa de la ‘Señorita Laura’ y le pedimos: por favor, ayúdenos, que todos pasen la renuncia y que el presidente elija quienes siguen. ‘Señorita Laura’, ayúdenos, usted que todo lo puede.