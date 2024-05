Interventor de Drogas La Rebaja desmiente amenazas

Yobany Montilla, interventor de Drogas la Rebaja, desmintió a la Fiduprevisora, quien en una reunión aseguró que el funcionario recibió amenazas del Cartel de Cali.

Esta controversia surge después de que W Radio revelara unos audios comprometedores del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en los cuales se discutía la contratación de Drogas La Rebaja para la dispensación de medicamentos del Magisterio.

En los audios, se escucha al ministro Jaramillo ordenar la contratación con Drogas La Rebaja, tras presuntas advertencias sobre amenazas al interventor de la empresa.

Según se menciona en la conversación, la junta directiva de Drogas La Rebaja, presuntamente vinculada al extinto “Cartel de Cali”, habría intimidado a Montilla.

Sin embargo, Montilla ha negado rotundamente haber recibido amenazas en su contra o haber mencionado alguna relación con el mencionado cartel.

En una declaración pública, el interventor afirmó haber trabajado en un ambiente de respeto desde el día de su toma de posesión, ordenada por la Superintendencia de Economía Solidaria a Copservir, la cooperativa que administra Drogas La Rebaja.

En sus palabras, Montilla expresó: “He laborado en un ambiente de respeto con todos los trabajadores y directivos de la cooperativa. No he recibido o percibido ningún tipo de amenaza personal, ni he mencionado relación alguna de los miembros directivos con el extinto ‘Cartel de Cali’”.

Cabe recordar que Montilla fue designado como agente especial interventor de Copservir por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria el pasado mes de abril.