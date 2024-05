Rodolfo Hernández anunció que apelará decisión del juez por caso Vitalogic

Bucaramanga

Rodolfo Hernández, a través de un video publicado en sus redes sociales, se refirió a la condena por corrupción a la que se enfrenta, la cual tendrá lectura de sentencia el próximo 13 de junio, asegurando que apelará la decisión y llevará el caso hasta la Corte Suprema.

“Voy a apelar, no solo ante la justicia. Voy a apelar, antes que nada, ante los más de 10,600,000 colombianos que me votaron, y también ante los que no me votaron. Voy a apelar ante los colombianos de bien, que saben de sobra el mal que la politiquería le ha hecho al país y a la justicia. Apelo ante la justicia, a los estudiantes, ante los académicos para que revisen la causa. Apelo ante todos los colombianos”, señaló el excandidato presidencial.

Dijo también el exalcalde de Bucaramanga que con esta serie de videos que está publicando en sus redes sociales espera demostrar su inocencia y aseguró: “nunca conocí a ese señor Alarcón que dicen que yo quería beneficiar. Ni conozco ni nunca vi en mi vida al señor Luis Andelfo Trujillo, testigo en mi contra, que nunca, jamás me beneficié con ningún tipo de contrato, que nunca jamás me quedé con un solo centavo de los dineros públicos”.

Además, hace referencia a su enfermedad, que precisamente durante la última audiencia por el caso Vitalogic rompió en llanto contando que padecía cáncer terminal, de hecho, en las últimas semanas tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y estuvo hospitalizado durante varios días en el Hospital Internacional de Colombia.