Policías retirados de Manizales protestaron por irregularidades en la prestación de salud

Manizales

En horas de la mañana un grupo de usuarios de la Policlínica en Manizales realizaron un plantón para manifestar su desacuerdo con varios aspectos que según ellos atentan contra la calidad del servicio de salud. Didier Guzmán, en diálogo con W Radio, indicó que la infraestructura de la clínica en el sector de la Toscana ya está muy deteriorada y necesita una intervención urgente. “Referente a la infraestructura de nuestra clínica tenemos que decir que estamos en precarias condiciones y nos han prometido un estudio para una nueva clínica, pero hasta el momento no hay razón sobre esa mejora en la infraestructura de la policlínica de la Toscana”, dijo Guzmán.

Por su parte, José William Yépez, otro de los manifestantes hizo una serie de denuncias sobre la entrega de medicamentos la cual es muy dispendiosa y en muchos casos no se suministra. Además, se quejan de las dificultades que tienen para acceder a médicos especialistas. “Hay muchos problemas para sacar cita con un especialista hay gente que lleva hasta seis meses tratando de tener una consulta y no ha sido posible hasta el momento”, dijo Yépez.

Luis Alfredo Duarte, se quejó de las dificultades en el acceso a las aplicaciones de los servicios de salud de la Policlínica, la cual según los usuarios es muy obsoleta y en muchos casos se cae. “Hay muchas personas de la tercera edad que no tienen esa facilidad de entrar a esas aplicaciones y entonces se está presentando esa problemática no solamente aquí en la ciudad de Manizales, sino en los municipios donde hay muchos adultos mayores que no pueden accerder a los servicios”, dijo Duarte.

A este evento asistieron delegados de la Personería de Manizales, donde además se realizó una pequeña reunión entre los usuarios y el director de la Policlínica de la capital caldense con el objetivo de buscar soluciones a esta crisis.

