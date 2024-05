“Que un Gobierno use su poder para extender su mandato es antidemocrático”: MinInterior

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rechazó tajantemente la propuesta del exfiscal, Eduardo Montealegre de reelegir al presidente Gustavo Petro, vía decreto

“A mí no me gusta eso, lo digo con toda contundencia. Que un Gobierno use su poder para extender su propio mandato es antidemocrático, éste o cualquier gobierno”, dijo.

Velasco, incluso, puso como ejemplo la posición que tuvo cuando fue representante a la Cámara, al hacer un debate contra la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe.

“Dije que no me gustaba que se utilizara el poder para cambiar las reglas de juego, no he cambiado mi manera de pensar”, manifestó.

Velasco, además, indicó que el tema de la reelección ni siquiera se ha discutido en el centro del Gobierno.

“El doctor Montealegre es un buen jurista, pero vuelvo a estar en desacuerdo con él. No se ha discutido, no se ha hablado, pero esta será mi posición y yo estoy seguro, porque conozco al presidente y sé que es un demócrata que defiende la Constitución de 1991, que no caerá en esos cantos de sirena”, concluyó.