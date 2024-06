Video: así fue la presentación de Lenny Kravitz en la final de la Champions League

El cantante estadounidense Lenny Kravitz dio un potente arranque musical a la final de la Liga de Campeones de fútbol entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund a base de rock guitarrero entre llamaradas de fuego y bailarines que recrearon una fiesta discotequera.

Los acordes de ‘Fly Away’ fueron los primeros en escucharse de un ‘medley’ con algunos de sus éxitos más populares, entre los que estuvo ‘Are you gonna go my way’.

El artista, que acaba de cumplir 60 años, desplegó su característica energía en un breve show de algo menos de diez minutos en el que sorprendió la pirotecnia y las lenguas de fuego que acompañaron la actuación.

Decenas de bailarines con ropa brillante recrearon una discoteca al aire libre en un espectacular escenario que se montó y desmontó en cuestión de unos segundos.

La actuación de Kravitz, tras sonar los himnos de ambos equipos y antes de la entrada de los jugadores, sirvió de enérgica introducción a la final de la Champions, donde el Madrid busca la Decimoquinta y el Borussia Dortmund su segundo título.

