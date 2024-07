Nicolás Maduro pide a policías “derrotar” las presuntas conspiraciones de la oposición

El presidente y candidato oficialista de Venezuela, Nicolás Maduro, instó este martes 16 de julio, a los agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a “derrotar” las supuestas conspiraciones del sector mayoritario de la oposición, a la que acusa de planear sabotajes y un golpe de Estado, de cara a las elecciones del 28 de julio del presente año.

“¿Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes de la República, con la responsabilidad suprema e inherente, como funcionarios al servicio del pueblo de defender, proteger, servir a nuestro pueblo, y derrotar las conspiraciones del imperio del mal y la oligarquía de los apellidos?”, preguntó Maduro durante el acto de juramentación de agentes policiales.

El mandatario acusó a la principal alianza opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), de intentar provocar una “tragedia” y una “hecatombe” en el país debido a su “desesperación” por estar “perdidos” en las próximas elecciones, pese a que las encuestas tradicionales indican una ventaja significativa para la coalición antichavista.

“Nunca podrán con nosotros, no han podido ni podrán con nosotros, ni por las malas ni por las buenas, no podrán con nosotros (...) No se lo podemos permitir, en Venezuela tiene que haber paz antes, durante y después del 28 de julio”, declaró Maduro, advirtiendo que los policías que no cumplan con el juramento “serán castigados por la ley”.

El presidente aseguró que el “bastón de mando” de la PNB “está en buenas manos” y no lo tendrá “ningún vendepatria” ni “ningún títere de oligarcas”. Las acusaciones del oficialismo a la oposición, que apoya la candidatura del exembajador Edmundo González Urrutia, aumentan a medida que se acercan las elecciones presidenciales, donde Maduro busca un tercer mandato.

La PUD ha denunciado durante la campaña electoral y el período previo múltiples “obstáculos”, incluyendo cierres de vías por parte de funcionarios policiales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con el objetivo de impedir la celebración de actos proselitistas.