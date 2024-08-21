Citado ante el Concejo de Santa Marta Secretarios de Cultura y Hacienda del Distrito

Santa Marta

El concejal Miguel Martínez fijó una nueva fecha para el debate, programado para este viernes 30 de agosto en el recinto del Concejo Distrital, el cual contará con la participación del secretario de Cultura, Darío Linero, y del secretario de Hacienda, Gonzalo Gutiérrez.

Según el cabildante, esta citación tiene como propósito que los funcionarios expliquen ante la corporación y la comunidad en general los gastos realizados durante las Fiestas del Mar 2024, donde se evidenciaron algunas irregularidades en su organización.

La última queja fue presentada por un grupo de músicos y gestores culturales, quienes expresaron su inconformidad respecto a los premios e incentivos obtenidos durante los eventos, ya que, al reclamarlos, descubrieron que el operador les había aplicado un descuento en el monto de los incentivos.

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Es de recordar que el concejal Miguel Martínez, en diálogo con W Radio, señaló que siempre había advertido que se gastarían más de 7 mil millones de pesos en la realización de estas fiestas en plena época de lluvias, un evento que fue criticado porque las comparsas bailaron sobre calles inundadas, algunas con aguas de alcantarilla.