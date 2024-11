¿Impunidad en el caso del doble homicidio de empresarios en Chinácota, Norte de Santander?

Cúcuta

El pasado 24 de marzo del 2024 fue un día que quedará en la memoria de todos los habitantes del municipio de Chinácota, en Norte de Santander, tras el vil asesinato de la pareja de empresarios José Edgar Pérez Parada y Gloria María López Paredes, dueños del establecimiento comercial La Palestina. Han pasado ocho meses y al parecer, este caso poco ha avanzado.

Para el mes de junio se conoció de la captura de dos presuntos responsables del doble homicidio, identificados como Yimmi Alexander Colmenares y Brayan Alexander Ontiveros Córdoba, ambos de nacionalidad extranjera. Sin embargo, estos podrían quedar libres.

“A la fecha la Fiscalía, a pesar que la policía fue muy eficiente al adelantar las investigaciones correspondientes y lograr la captura de dos de los responsables, pasados ocho meses nos encontramos con la sorpresa que, con una estrategia no muy notoria para las víctimas, no se les informó de una audiencia que habían programado para tratar de darles libertad a estas personas, aduciendo que no habían pruebas. Gracias a Dios nos enteramos por medio del juzgado y se logró contener que sucediera esta lamentable hecho” dijo Germán Manrique, investigador privado de víctimas en el caso doble homicidio La Palestina.

Agregó que “actualmente hay dos personas capturadas, dos prófugas de la justicia. Se tiene conocimiento extraoficialmente que una de esas personas que está prófuga de la justicia está en Perú capturada, precisamente luego de cometer el homicidio de estas dos personas acá se fugó a Perú y allá cometió un nuevo homicidio, está capturado allá”.

Indicó que “se le ha solicitado a la Fiscalía que envíe circular de Interpol a Perú, para que esta persona, una vez pague su condena allá lo deporten acá a Colombia para que paguen la pena correspondiente por el homicidio del señor Edgar y la señora Gloria, pero no ha sido muy diligente la Fiscalía en cuando a esta actividad tampoco”.