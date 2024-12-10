En Santa Marta se creó el Fondo para la Educación Superior

Santa Marta

El Concejo Distrital de Santa Marta, aprobó la creación del Fondo para la Educación Superior, lo cual permitirá mayores oportunidades para que más bachilleres puedan acceder a instituciones universitarias y cursar sus estudios profesionales y/o técnicos.

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El proyecto había sido presentado por la secretaria de Educación, Sandra Muñoz, en el Concejo Distrital para su análisis, debate y posterior aprobación. El Fondo establece que una parte del 5% del Sistema General de Regalías deben ser distribuidos para la creación del mismo, que sería el sustento para la puesta en marcha del proyecto.

Con estos recursos los estudiantes que desean ingresar a la educación superior; pero que pertenecen a familias de escasos recursos y en un alto estado vulnerabilidad, (lo cual se corroborará mediante el Sisbén), tendrán la oportunidad de hacerlo y convertirse en profesionales formados en universidades públicas.