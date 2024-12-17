Aumentan 450 litros de agua para atender la temporada de fin de año en Santa Marta

Santa Marta

Con el fin de fortalecer la competitividad turística en la ciudad desde la mejora en la prestación de los servicios públicos, la Essmar inició el mantenimiento a la red de alcantarillado, desarenando las EBAR para que el sistema tenga capacidad de recibir a los más de 800 mil turistas en esta temporada alta.

Se conoció que se logró aumentar el caudal pasando de 380 a 450 litros por segundo, con proyección de superar los 450, lo cual impacta con más agua al corredor turístico. Adicional, se optimizó la Estación de Bombeo de Agua Potable EBAP Gaira, que permitió aumentar el caudal de entrada y lograr que ingrese más agua a la Estación; sumado a estos operativos se empezará a ejecutar un plan para que la EBAP Gaira pueda bombear las 24 horas y contribuir con la continuidad del servicio de acueducto.

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Por otro lado, seis equipos de succión presión estarán ubicados dos en El Rodadero, dos en el Centro Histórico y dos en el resto de la ciudad por 16 horas continuas. Sin embargo, se cuenta con la capacidad de aumentar esta flota en caso de contingencias.

Finalmente, para garantizar el servicio de aseo 14 supervisores se encargarán de acompañar y hacer seguimiento a las actividades del servicio que incluyen recolección y transporte, barrido y limpieza de vías públicas y podas.