La Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta cuenta con nuevo agente especial

Santa Marta

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) designó a Erney Alfonso Velásquez Torres como nuevo agente especial de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), intervenida desde noviembre de 2021.

Velásquez Torres es economista de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en Instituciones Jurídico Políticas y Derecho Público de la misma institución.

Según la información suministrada por la Superintendencia, el nuevo agente interventor cuenta con más de treinta años de experiencia, de los que doce han sido como director de proyectos de interventoría.

Además, ha sido investigador, consultor y asesor en el diseño de políticas públicas y gestión de proyectos sociales, roles que ha ejercido en los sectores público y privado.

Velazquez reemplazará a Isis Navarro, quien fue designada en agosto.