¿El ELN se estaría beneficiando de contratos de la UNGRD?

En diálogo con W Radio Investiga, Lina María Garrido, representante a la Cámara de Arauca por Cambio Radical, se pronunció sobre los contratos de la entidad que habrían terminado en manos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según lo denunció Olmedo López -exdirector de la entidad- ante la Corte Suprema de Justicia.

Según la congresista, este caso se originó durante unas movilizaciones realizadas por la población en su departamento durante 2023, en las que “salió a relucir un acuerdo hecho con Olmedo López”.

En ese acuerdo entre las organizaciones sociales y la UNGRD se pactaron tres aspectos clave: más de 27.000 horas máquina para atender las inundaciones en Arauca, 80 ollas comunitarias en cinco municipios y la compra de cinco kits de maquinaria por más de $84.000 millones de pesos.

“En abril de 2023, las comunidades fueron instrumentalizadas por organizaciones sociales para obligarlas a participar en los bloqueos. Les dijeron que los beneficios que obtuvieran no los cobijarían a ellos si no participaban de los bloqueos (…) me di cuenta de que no habían llegado las máquinas a sitios donde supuestamente se había identificado que se iban a hacer los trabajos”, relató.

Una vez comenzó a indagar esta situación con la UNGRD, la congresista encontró que “definitivamente no había ningún tipo de información: no hay actas de acuerdos ni conversaciones”. Por eso, descubrió que había “una millonada detrás de las horas máquina y las ollas comunitarias”.

En ollas comunitarias fueron más de $17.000 millones de pesos y, al momento de hacer la consulta, la UNGRD ya había enviado el 40% de este valor. Para la congresista, es fundamental que se explique dónde está ese dinero, pues estaban pagando la ración a $17.000.

Sobre cómo constatar si los millonarios contratos de proveeduría otorgados al contratista Jhon Freddy García Beltrán se ejecutaron como estaba estipulado, la representante Garrido reconoció que este hecho genera preocupación porque, a pesar de presentar derechos de petición, les respondían que “no había información, Olmedo López se fue de la entidad y no tenían cómo responder”.

“Todo pasaba en esas conversaciones entre las organizaciones sociales que estaban sentadas con Olmedo López”, agregó Garrido, asegurando que Carlos Carrillo, actual director de la entidad, no le ha dado claridad sobre cómo fue la escogencia de los contratistas.

“Las organizaciones sociales eran las que decidían con qué contratistas se hacían las horas máquinas y las ollas comunitarias”, advirtió.

Además, la representante aseguró que miembros de la comunidad le decían en privado que “muchas de esas horas máquinas plantaban la maquinaria en un lugar específico y las dejaban encendidas, pero no había obra. Hay sitios donde se dice que sí hubo trabajos, pero a la primera creciente el río se llevó absolutamente todo y eso sí lo están cobrando”, indicó.

“Carlos Carrillo se lava las manos”

La representante Lina Garrido también fue crítica con el actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, pues sostuvo que el funcionario “se lava las manos” en este asunto pese a que la congresista le ha expuesto sus denuncias y preocupaciones respecto a esta contratación.

“Yo le dije que estaba inconforme porque en la primera y única visita que hizo al departamento de Arauca le pedí acompañarlo y no me permitieron ir con él porque era una agenda que ya tenía con las entidades territoriales”, advirtió.

Así, la representante Garrido aseguró que Carrillo “tendrá que decir qué fue lo que pasó en esa visita porque sabe lo que me dijo a mí en la Cámara de Representantes, qué escuchó y qué le dijeron algunas de las personas con las que él se reunió, porque llegó asustado”.

Por eso, insistió en que Carrillo, en algún momento, debe esclarecer esta situación, pues “se fue comprometido con que les iba a enviar $10.000 millones de pesos más para la operación de los kits de maquinaria que ya habían sido entregados a las alcaldías”.

